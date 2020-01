Arrestan a menor en Tennessee por publicar amenaza contra escuela en Calabasas

Un menor de 17 años fue arrestado el jueves en Tennessee por presuntamente hacer una amenaza en las redes sociales contra la Preparatoria Calabasas, dijeron las autoridades.

“Los detectives de la Estación Malibu / Lost Hills, que utilizan los recursos del departamento y las herramientas de análisis de delitos han identificado al sujeto sospechoso de las amenazas en línea recibidas contra la Preparatoria Calabasas'', dijo una declaración del alguacil del condado de Los Ángeles.

“Después de exhaustivas medidas de investigación, los detectives identificaron a un sujeto juvenil de 17 años en Jackson, Tennessee, que se cree responsable de la publicación en las redes sociales”, dijo la declaración del alguacil del condado de Los Ángeles.

“El Departamento del Alguacil del Condado de Madison hizo un seguimiento de la información proporcionada por LASD, se puso en contacto con el sujeto a las 8:30 a.m. (hora estándar del Pacífico) y continuó la investigación, que resultó en el arresto de un menor por amenazar al cuerpo estudiantil de la escuela. No había armas asociadas con el sujeto, que no parecía tener ninguna intención de llevar a cabo la amenaza ''.

El nombre del menor no fue revelado y su posible conexión con la escuela no fue revelada de inmediato.

Diputados del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles habían sido enviados el jueves a la escuela, ubicada en el 22855 Mulholland Highway, como medida de precaución luego de que las autoridades recibieran un aviso a través de Crime Stoppers el miércoles “de un posible tiroteo escolar” en la escuela secundaria, informó el departamento del alguacil. .

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el caso a llamar a la Estación Malibu / Lost Hills al 818-878-1808, o Crime Stoppers al 800-222-TIPS.

Los informantes anónimos también pueden enviar información a través de un teléfono inteligente descargando la aplicación móvil “P3 Tips” en Google Play o Apple App Store, o usando el sitio web http://lacrimestoppers.org