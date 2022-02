Arrestan a jugador de baloncesto de UCLA tras altercado con fanáticos

Un jugador de baloncesto masculino de UCLA fue arrestado bajo sospecha de agresión después del partido del jueves por la noche contra Arizona.

El atleta fue arrestado poco después del partido. En un comunicado a KVOA-TV, la policía escolar dijo que se proporcionará más información en los próximos días.

UCLA emitió un comunicado en el que decía: “UCLA Athletics está comprometido y espera el más alto nivel de deportividad. Estamos al tanto del incidente que involucró a un estudiante-atleta en el juego de baloncesto masculino de esta noche, y el asunto está bajo revisión”.

The Associated Press, citando a un portavoz de la policía de la Universidad de Arizona, identificó al jugador como el estudiante de primer año de camiseta roja Mac Etienne, quien está fuera de la temporada por una lesión en la rodilla. Fue arrestado y citado bajo sospecha de un delito menor de agresión, informó AP.

El incidente ocurrió cuando los jugadores de UCLA salían de la cancha después de la derrota por 76-66 de los Bruins, No. 3 del ranking, ante los Wildcats, No. 7 del ranking. El video capturado por ESPN parece mostrar a un miembro del equipo sin uniforme vestido con una camiseta y jeans que se gira hacia los fanáticos de Arizona y hace un gesto de escupir.

No quedó claro de inmediato si la saliva cayó sobre algún fanático, pero el cargo de agresión menor alega intención, dijo a The Associated Press un portavoz de la policía de la Universidad de Arizona, el oficial Jesús Aguilar.

El jugador no fue detenido y se le permitió viajar con el equipo a Phoenix antes de su partido contra Arizona State el sábado, informó Los Angeles Times, citando a una persona cercana a la situación.

Se espera que el jugador comparezca ante el tribunal en una fecha futura o haga arreglos alternativos con los funcionarios del tribunal, dijo Aguilar.