Arrestan a hombre acusado de balear a varias personas en Boyle Heights

Un hombre acusado de conducir por el área de Boyle Heights disparando un rifle a varias personas el sábado fue arrestado.

Un hombre sufrió heridas criticas a eso de las 6:19 a.m. en el área de Mission Road y la avenida Donal, comunicó el policía Drake Madison, con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Su condición se estabilizó por la noche.

El sospechoso le disparó a varias personas más en diferentes lugares hasta las 7:20 a.m., según un comunicado de prensa del LAPD.

La comandante Lillian Carranza mandó un tweet, diciendo que, “Esta mañana, un sospechoso condujo por la comunidad de Hollenbeck y aterrorizó a víctimas cuando le disparó a 3 personas, hiriendo a uno, y apuntó su #rifle a varios otros en múltiples lugares. Sus oficiales de @LAPDHollenbeck rápidamente empezaron a trabajar para identificar, localizar y arrestar al sospechoso. ¡Código 4 sospechoso bajo custodia! ¡Haciendo su parte para mantener a la comunidad segura!”

Policías y detectives localizaron un vehículo color plata no ocupado, el cual coincidía con la descripción del vehículo del sospechoso, a eso de las 11:20 a.m. fuera de una residencia en la intersección de las calles Third y Gertrude, entre las autopistas 101 y 10 en Boyle Heights, de acuerdo con el comunicado de prensa. El sujeto fue visto saliendo de la residencia, y fue tomado bajo custodia.

Oficiales también recuperaron en el carro el rifle supuestamente usado durante los tiroteos, además de cartuchos gastados y no gastados, dijo la policía. El nombre del sospechoso fue retenido hasta que sea procesado en la cárcel.