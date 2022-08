Arrestan a hombre acusado de agredir sexualmente a mujer en Torrance

Un hombre sospechoso de agredir sexualmente y herir a una mujer en Torrance fue arrestado el lunes por la noche.

La mujer fue atacada y agredida sexualmente por el hombre alrededor de la 1 a.m. del domingo en la cuadra 4300 de Emerald Street, al norte del Providence Little Company of Mary Medical Center, según el sargento del Departamento de Policía de Torrance. Mark Ponegalek.

La detención se produjo a las 19.30 horas. y fue coordinado por varios investigadores del Departamento de Policía de Torrance asignados a las divisiones de Investigaciones Especiales y Detectives, dijo Ponegalek.

Los detectives aún están procesando evidencia, dijo la policía.

Los eventos que llevaron al asalto no estaban claros, aunque la policía de Torrance dijo que la mujer se defendió y resultó gravemente herida antes de que el hombre huyera.

La policía no ha revelado el nombre del sospechoso.

Cualquier persona con información sobre este caso debe llamar al Departamento de Policía de Torrance al 310-328-3456.