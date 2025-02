Arrestan a exjugador de la NFL tras protesta por placa de MAGA en Huntington Beach

El exjugador de UCLA y Minnesota Vikings Chris Kluwe dijo el miércoles que se sentía frustrado por la forma en que los líderes demócratas respondieron a la segunda administración del presidente Donald Trump, por lo que decidió ser arrestado en una reunión del Concejo de Huntington Beach.

Kluwe, que fue noticia en 2012 con su defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo, utilizó su tiempo de comentarios públicos en la reunión del martes por la noche para criticar el movimiento Make America Great Again, comparándolo con los nazis, y luego caminó hacia los miembros del consejo, sabiendo que lo arrestarían por un delito menor por perturbar una asamblea.

"Este es mi primer acto de desobediencia civil deliberada", dijo Kluwe a City News Service el miércoles. "Para mí, es el hecho de que es algo que me gustaría ver que nuestros funcionarios demócratas electos hicieran ahora porque, francamente, son inútiles".

El pateador retirado desea que más demócratas en Washington sean arrestados por resistirse a la plataforma del presidente.

"Nunca le pediré a alguien que haga algo que yo no esté dispuesto a hacer", dijo Kluwe. "Esa es una de las cosas que aprendí del fútbol: liderazgo básico. Tienes que demostrar que tú también estás dispuesto a hacerlo".

Kluwe dijo que estuvo tras las rejas durante aproximadamente cuatro horas.

"Mucho de eso era papeleo", dijo. "El Departamento de Policía de Huntington Beach fue muy profesional y cortés. No tengo quejas sobre cómo me trataron".

Como parte del 50 aniversario de la biblioteca de la ciudad, el ayuntamiento aprobó agregar "Magical Alluring Galvanizing Adventurous" o MAGA (mágico, seductor, galvanizador, aventurero) a una placa para colgar en la biblioteca. También incluye "A través de la esperanza y el cambio, nuestra nación ha vuelto a reconstruir mejor la era dorada de Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande".

"Esperanza y cambio" fue el lema de campaña del entonces senador Barack Obama durante su victoriosa campaña presidencial de 2008, mientras que Joe Biden usó la frase "Reconstruir mejor" durante su campaña ganadora de 2020.

Kluwe, de 43 años, dijo que creció en el área de Seal Beach. Fue estrella en la escuela secundaria Los Alamitos y luego jugó para UCLA. Fue pateador de despeje para los Minnesota Vikings de 2005 a 2012.

"Me mudé de nuevo aquí y he sido residente durante unos 15 años", dijo Kluwe. "La biblioteca de Huntington Beach es ampliamente considerada en el área circundante como una de las mejores cosas de Huntington Beach. La biblioteca es un tesoro cívico".

Kluwe dijo que se oponía a la frase de la placa porque "una biblioteca es un terreno neutral".

Kluwe dijo que la mayoría de la multitud que asistió la semana pasada a una reunión de la comisión de la biblioteca se oponía al lenguaje de la placa.

"MAGA, tal como está basado ahora, es un movimiento nazi, no hay otra forma de verlo", dijo Kluwe. "No podemos debatir si alguien llega a existir o no, eso es lo que hicieron los nazis y vimos lo que sucedió".

Kluwe dijo sobre los esfuerzos para eliminar las referencias a las personas transgénero en los documentos federales.

"La Casa Blanca emitió una orden que dice que las personas trans no existen y no se puede ser más nazi que eso", dijo Kluwe. "Es parte de un esfuerzo por tomar el poder. Quieren tener el poder de decirle a todos lo que deben hacer y eso es fundamentalmente un ideal antiamericano. No tenemos reyes ni tiranos. Literalmente peleamos una guerra para fundar este país sobre eso. Todo lo que la administración Trump y el movimiento MAGA están haciendo ahora es crear un rey".

El Concejo despejó la sala para un receso cuando arrestaron a Kluwe y no abordó sus comentarios cuando se reunió nuevamente. La placa fue aprobada por unanimidad y Kluwe debe comparecer ante el tribunal por el cargo de delito menor el 16 de abril.