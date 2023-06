Arrestan a conductor que se encerró en su auto por varias horas tras persecución en Studio City

Un hombre fue detenido el martes temprano tras encerrarse dentro de un automóvil en el Bulevar Ventura en Studio City después de embestir una patrulla de la policía.

El enfrentamiento se prolongó durante aproximadamente cuatro horas durante la madrugada luego de una breve persecución que comenzó, alrededor de las 2 a.m., tras el informe de un posible merodeador en la cuadra 3600 de Sunswept Drive.

El hombre, que estaba en un automóvil cuando llegó la policía, embistió una patrulla y luego abandonó el lugar, dijo la policía.

La breve persecución terminó en la intersección del Bulevar Ventura y la Avenida Colfax, donde el hombre permaneció en el automóvil.

El automóvil parecía estar bloqueado por dos vehículos SWAT blindados. El enfrentamiento terminó alrededor de las 6 a.m.

No estaba claro de inmediato si el hombre dentro del automóvil resultó herido.

Ningún oficial resultó lesionado.

