Arrestan a acusados de robar millones de dólares por estafas con supuestas reparaciones del hogar

Arrestan a tres personas acusadas de haber robado más de 3.4 millones de dólares aprovechándose del programa Pace, que brinda fondos para realizar mejoras al hogar.

El engaño comienza con ofertas para realizar mejoras al hogar, asegurando que el gobierno lo pagará todo, pero el objetivo es robar la identidad y el dinero de las personas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Las promesas pueden variar, ya sea que le digan que ahorrará en su cuenta de electricidad instalando paneles solares, o puertas y ventanas que ahorren energía, o calentadores de agua sin tanque. Pero, si le aseguran que no pagará nada porque el gobierno lo cubrirá, es un fraude.

“Muchas veces prometen algo que no hacen, ahorros que no se llevan a cabo, hacen un trabajo mal, o no es lo que se ha prometido”, dijo Karla Sapien, investigadora del CSLB.

Lo peor es que no es gratis, sino que usted lo pagará a través de sus impuestos sobre la propiedad.

El fiscal de Los Ángeles, junto con la junta de contratistas de California arrestó bajo cargos por crímenes mayores a 3 personas esta semana.

Norbertas Sinica, de Thousand Oaks, dueña de Eco Technology y sus empleados; Selena García, de Riverside y Keliams Chavistad, de Long Beach. Según la demanda, lograron cobrar $3.4 millones de dólares a financieras, tras convencer a dueños de hogares de firmar contratos para obtener estas mejoras a sus casas sin costo alguno.

“Estaban llenando documentos en nombre de otras personas. iban con personas que quizás no entienden bien el idioma”, dijo Sapien.

Es muy importante que usted nunca firme un documento, o ponga sus iniciales en una tableta, sin entender muy bien lo que le están ofreciendo.

Lo mejor es pedir sus documentos impresos y revisarlos antes de firmarlos. Ninguna oferta es de última hora, o se va a acabar en eses momento. Tienes que tomar tu tiempo para revisar y firmar ese documento.

Así que, si lo presionan, es mala señal. Además, pídales su licencia de contratistas y revísela. Para ello, puede hacerlo en el sitio de la junta, que es cslb.ca.gov https://www.cslb.ca.gov/onlineservices/checklicenseii/checklicense.aspx o llamando al 916 255 4161

y otra cosa, incluso si se sintió presionado, tiene tres días para cambiar de opinión.

“Aún después de haber firmado cualquier contrato de construcción, por ley tenemos 3 días para cancelarlo”, dijo.

Cuide mucho su patrimonio, y siempre pida otra opinión, antes de aceptar cualquier contrato.

Ningún contratista le puede pedir pagar por adelantado más de mil dólares, o 10% del costo total del proyecto. Así que no acepte darles dinero por adelantado para los materiales, ya que eso es parte del costo total.