Arrestan a 15 personas por robo de tarjetas EBT en Los Ángeles

Los fiscales federales en Los Ángeles anunciaron el jueves el arresto de 15 personas que presuntamente usaron información de tarjetas electrónicas de transferencia de beneficios "desnatadas" para realizar retiros no autorizados de fondos que se habían desembolsado a los necesitados.

Más de 300 agentes de la ley comenzaron a monitorear el miércoles temprano alrededor de 20 ubicaciones de cajeros automáticos en el área de Los Ángeles e identificaron a las personas que estaban haciendo múltiples retiros de efectivo con tarjetas codificadas con información que había sido robada de las tarjetas utilizadas por el Departamento de Servicios Sociales de California para proporcionar CalFresh. y beneficios de CalWORKs para beneficiarios calificados, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

“Al robar beneficios públicos usando tarjetas EBT falsificadas, el acusado en estos casos saqueó las cuentas de algunos de los residentes más pobres de nuestra comunidad, personas que necesitan estos beneficios para sobrevivir”, dijo el fiscal federal Martin Estrada en un comunicado.

“Estas acciones son parte de un asalto mayor al sistema EBT, que ha causado pérdidas de decenas de millones de dólares. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley que han dedicado recursos incalculables para combatir este problema, mi oficina continuará haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que los delincuentes victimicen a las personas en nuestra comunidad, especialmente a aquellos que son más vulnerables”.

Las autoridades realizaron arrestos luego de determinar que los sospechosos en los cajeros automáticos no tenían derecho a acceder a los fondos que habían sido depositados en las cuentas de los beneficiarios. Hasta el momento, los fiscales han presentado cinco denuncias penales acusando a los acusados del uso de dispositivos de acceso no autorizado (las tarjetas utilizadas para realizar los retiros de efectivo) o la posesión de 15 o más dispositivos de acceso no autorizado, y se espera que presenten casos adicionales más tarde el jueves. y viernes

Se espera que los acusados arrestados, muchos de ellos ciudadanos rumanos, comiencen a hacer sus primeras apariciones el jueves por la tarde en la corte federal de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles inició la investigación sobre el retiro fraudulento de beneficios en agosto de 2022, y poco después el Servicio Secreto de EE. UU. se unió a la “Operación Justicia Urbana” como socio conjunto.

Los documentos presentados en un tribunal federal describen cómo los funcionarios estatales identificaron más de $38,9 millones en fondos robados de las tarjetas EBT de las víctimas.

Este fraude se ha centrado en CalWORKs y CalFresh, anteriormente conocidos como "cupones de alimentos", ambos destinados a ayudar a los beneficiarios de bajos ingresos a comprar alimentos y cubrir sus necesidades básicas.

La investigación reveló que el retiro fraudulento de estos beneficios se realiza con tarjetas “clonadas”, que son tarjetas de débito, tarjetas de regalo u otros dispositivos con bandas magnéticas que han sido codificadas con información de tarjetas EBT legítimas. Los documentos judiciales alegan que al menos algunos de los involucrados en los retiros fraudulentos obtuvieron información de la tarjeta EBT robada de dispositivos de desnatado instalados en cajeros automáticos, dijo el Departamento de Justicia.