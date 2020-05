Arrendadoras de autos venden vehículos a bajos precios por pandemia

Algunas compañías arrendadoras de autos venden sus vehículos a bajos precios, pero si usted está pensando o tiene planes de comprar un carro usado, un experto mecánico sugiere que lo mejor es asesorarse y hacer una buena inspección del vehículo antes de comprarlo.

“Cuando va a comprar un vehículo que lo lleve con un mecanico para que lo inspeccione”, dijo Fernando Chávez, un mecánico de Main Auto Clinic.

Chávez dice que tener un mecánico disponible en estos casos es muy importante.

“De todos modos corre el riesgo de que el carro vaya a salirte mal, pero tiene una garantía de que el carro esta trabajando”, dijo Chávez.

En estos momentos, las compañías arrendadoras anuncian miles de vehículos a la venta que no se han podido rentar tras haber quedado paralizada esta industria a causa de la pandemia.

Muchos de estos vehículos ya llevan meses estacionados en lotes de estadios como los Angels en Anaheim, los Dodgers de Los Ángeles y el hipódromo de Santa Anita, sus dueños están rematando algunos de ellos a precios más bajos que de costumbre.

“Cuando los echas andar revisa que no haga ningún ruido,” dijo Chávez. “Que no chillen las bandas, todo eso tiene que revisar que trabajen las agujas y que no tenga el check engine prendido.

Los autos, precios y otros servicios están disponible en cada una de las páginas de las compañías arrendadoras de vehículos. La mayoría de ellos ofrecen el carro por algunas horas para hacerle una prueba de manejo o llevarlo a su mecanico.

“También te puedes meter al DMV, te metes pones el vin, el número de placas y ahí te va a decir si el carro tuvo algún accidente”, dijo Chávez.

Según este mecánico por regla general las compañías arrendadoras no se arriesgan a vender vehículos con grandes desperfectos y la mayoría de sus autos reciben mantenimientos de rutina.

El viernes pasado la compañía Hertz se declaró en bancarrota y algunos expertos en la industria pronostican que la compañía podría vender la mayor parte de sus vehículos.