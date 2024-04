Chofer de camión robado choca contra hidrante y un restaurante en Arlington Heights

El conductor de un camión robado derribó un hidrante y chocó contra un restaurante de Arlington Heights al final de una persecución al oeste del centro de Los Ángeles.

El agua del hidrante derribado se esparció por el aire después del accidente, el lunes alrededor de las 11:30 p.m., cerca de West Olympic Boulevard y la Fifth Avenue. El camión se estrelló contra el patio del restaurante, dañando la zona de asientos cerrada.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En el accidente también estuvo involucrada una camioneta con daños en la parte frontal.

El conductor del camión fue hospitalizado. Los detalles sobre su condición no estuvieron disponibles de inmediato.

No se reportaron otras lesiones.

Se espera que el restaurante vuelva a abrir el martes. La mayor parte de los daños se limitaron al área del patio.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.