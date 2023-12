Comienzan los argumentos finales en el juicio del ex oficial del LAPD acusado del tiroteo mortal en Costco

Este miércoles iniciaron los argumentos finales en el juicio de un ex oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles acusado de matar a tiros a un hombre con discapacidades en un Costco del sur de California.

Salvador Alejandro Sánchez, de 33 años, de Corona, está acusado de homicidio voluntario y dos cargos de agresión con arma de fuego semiautomática. Además, enfrenta acusaciones que aumentan su sentencia por usar un arma de fuego y causar lesiones corporales graves.

Los padres de la víctima resultaron heridos en el tiroteo ocurrido en junio de 2019 dentro de la tienda en la comunidad de Corona en el condado de Riverside. Kenneth French, de 32 años, fue asesinado.

Sánchez estaba fuera de servicio en ese momento. En el verano de 2020, la Comisión de Policía de Los Ángeles determinó que el tiroteo en Costco fue un uso injustificable de la fuerza y Sánchez fue despedido del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La familia French estaba comprando en la tienda cuando se detuvieron en una mesa de muestra de comida, donde también estaba el acusado sosteniendo a su hijo, dijo el Fiscal General Adjunto Michael Murphy en sus declaraciones iniciales. Por razones desconocidas, Kenneth French golpeó al acusado en la nuca y se alejó de él.

Murphy comenzó su argumento cerrado ante el tribunal diciéndoles a los miembros del jurado que cuando alguien elige portar un arma, también elige portar el poder de la vida y la muerte, lo que requiere una gran responsabilidad porque tienen la obligación de hacer una evaluación razonable antes de apuntar con un arma y dispararle a un ser humano. La supuesta decisión del acusado de matar a la víctima, que estaba desarmada mientras su padre lo empujaba, no fue razonable, según Murphy.

Sánchez no hizo una evaluación razonable de la situación e inmediatamente creó una narrativa falsa en su cabeza sobre lo sucedido, incluso sobre su creencia de que le dispararon, que la víctima tenía un arma y que cayó inconsciente después de ser golpeado en la nuca. Una persona razonable en su posición, después de recibir un golpe en la nuca, habría dicho algo como "¿Qué diablos?" antes de sentir la parte posterior de su cabeza para ver si había una lesión, dijo Murphy.

Un video revelado por la policía captó los caóticos momentos posteriores al tiroteo.

"¿Estás lastimado?" El oficial de policía de Corona, Robert Slane, le preguntó a Sánchez cuando entró en la caótica escena del tiroteo momentos después del tiroteo.

“No, supongo que no, pensé que me habían disparado en la nuca”, dijo Sánchez.

Murphy agregó que el acusado se dio cuenta de que lo que hizo no era razonable y, como resultado, mintió acerca de haber quedado inconsciente y cuando fue a la Oficina del Fiscal de Distrito dijo que vio un arma apuntando a su cabeza.

"Esto no tenía por qué suceder para protegerse o defender a su hijo y no debería haber sucedido", dijo Murphy. "El acusado sólo necesitó tomarse unos momentos para comprobar si tenía una herida de bala y darse cuenta de que no".

Murphy concluyó su argumento final pidiendo a los jurados que declararan culpable al acusado de todos los cargos basándose en la evidencia.

El abogado de Sánchez, Michael Schwartz, comenzó su argumento final poco antes del final del día judicial y dio a los jurados una visión general de lo que planeaba decirles el miércoles por la mañana cuando se reanudara el juicio. Dijo al jurado que cuando los fiscales prueban algo tienen que hacerlo más allá de toda duda razonable, como cuando Murphy presenta un hecho.

Corona Police Department Imagen de Sánchez captada por una cámara corporal de la Policía de Corona.

A Sánchez le diagnosticaron una lesión y le recetaron narcóticos para llevar a casa y los registros para demostrarlo se mostrarán al jurado el miércoles, dijo Schwartz. Y en ese momento, el imputado estaba actuando en defensa propia y solo tuvo unos segundos para reaccionar ante el peligro porque la víctima más vulnerable era su hijo y si se había tomado el tiempo para confirmar si la víctima tenía un arma habría estado muerto cuando se enterara.

Schwartz también dijo al jurado que el miércoles discutirá lo que los fiscales no mencionaron, que fue el testimonio de los padres Russell y Paola French porque sus declaraciones fueron opuestas a lo que él afirma que sucedió.

"Cuando volvamos por la mañana, hablemos de qué se trata realmente este caso. Se trata de un padre que defiende a su hijo de 20 meses de un ataque salvaje y cruel", dijo Schwartz.

Mientras estaban en el suelo después de haber sido golpeado en la parte posterior de la cabeza, los padres de la víctima le rogaron al acusado que no le disparara a su hijo porque estaba enfermo, pero Sánchez ignoró sus súplicas, les apuntó con su arma y apretó el gatillo, dijo Murphy. Paula French recibió un disparo en primer lugar, uno en el estómago, su marido recibió un disparo en el costado y su hijo recibió cuatro disparos en la espalda.

Kenneth French fue sacado de la tienda en una bolsa para cadáveres y sus padres fueron llevados para recibir tratamiento de emergencia, mientras que el acusado fue visto en el video de la cámara corporal de un oficial siendo escoltado fuera sin ayuda, dijo Murphy. Sánchez solicitó que lo llevaran a un hospital, donde un médico no encontró heridas, pero aún así le diagnosticó una conmoción cerebral debido a que Sánchez afirmó que perdió el conocimiento.

En septiembre de 2019, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside llevó el asunto a un gran jurado del condado de 19 miembros, y el panel se negó a acusar a Sánchez, lo que culminó con la presentación de cargos por parte del Departamento de Justicia de California.

La familia French presentó una demanda contra el departamento, la ciudad de Los Ángeles y Sánchez a finales de 2019, alegando negligencia y violaciones de derechos civiles. En noviembre de 2021, un jurado de Los Ángeles falló a favor de los demandantes y les otorgó 17 millones de dólares.

Jonathan Lloyd de NBCLA contribuyó a este informe.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.