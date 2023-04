Árbol destruye carro y por poco cae encima de casa en Whittier

Un árbol destruyó un carro y por poco cayó encima de una casa en Whittier el lunes en la noche.

El incidente ocurrió en la cuadra 15000 de Lanning Drive. No hubo heridos, pero el derribe del árbol asustó a los vecinos y dejó al propietario del auto sin modo de llegar al trabajo.

Hector Tobon dijo que estaba cenando cuando escuchó un ruido fuerte. Cuando salió, se dio cuenta que su carro estaba destruido.

“Yo tenía pues unos ocho días que lo había adquirido, y pues es perdida total. Entonces ahora me quedé sin vehículo, pues no tengo que moverme para ir al trabajo, y pues no sé qué hacer. Vamos a esperar ahora con la aseguranza a ver en los que nos pueda apoyar”, dijo Tobon, quien es originario de la Ciudad de México y ha vivido en Whittier solo por aproximadamente un año.

Mercy Alvarado estaba hablando por teléfono cuando ella también escuchó un ruido fuerte y salió a ver el árbol encima del carro de Tobon.

“Estoy viendo las raíces y es como de 10 pies de altura. Es increíble”, Alvarado dijo.

Alvarado ha vivido en el vecindario unos 20 años y dijo que los árboles han dañado propiedad anteriormente. Sin embargo, todavía estaba sorprendida por el tamaño del árbol que cayó el lunes.

“Probablemente podríamos haber perdido algunas vidas si hubiera caído en la casa de alguien”, Alvarado dijo.