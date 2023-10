Apuñalan a trabajador de restaurante Jack in the Box en Winnetka

Un trabajador de Jack in the Box fue hospitalizado el martes después de un apuñalamiento afuera del restaurante en Winnetka.

No se reportaron arrestos en el ataque que ocurrió alrededor de las 2:30 a.m. en la cuadra 6800 de la Avenida De Soto. La víctima fue hospitalizada con heridas de arma blanca que no se consideran potencialmente mortales.

El restaurante estaba cerrado en ese momento, pero el servicio de autoservicio estaba abierto, dijo la policía.

La víctima se encontraba afuera de la tienda cuando un hombre se le acercó. Se produjo una pelea después de que el empleado le dijera al hombre que no podía entrar a la tienda porque estaba cerrada, dijo la policía.

El atacante, armado con un cuchillo, apuñaló a la víctima y abandonó el lugar, dijo la policía.

El atacante fue descrito como un hombre de unos 35 años, que medía 5 pies y 7 pulgadas y pesaba 170 libras, dijo la policía. El hombre, que se cree era un transeúnte, vestía ropa oscura y llevaba una mochila.

Cualquier persona que tenga información sobre el ataque debe llamar al 877-LAPD-247.