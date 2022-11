Californianos decidirán hacer legal o no las apuestas deportivas

La industria del juego y las tribus nativas americanas apostaron fuerte en propuestas de duelo para legalizar las apuestas deportivas en California, inyectando cientos de millones de dólares en las campañas de preguntas electorales más costosas en la historia de los EEUU.

Pero los votantes que emitan su voto en las elecciones intermedias que concluyen el martes pueden no querer una parte de esa acción.

Los californianos se han visto inundados con una ráfaga de anuncios a medida que los patrocinadores buscan legalizar las apuestas deportivas permitiéndolas en casinos tribales y pistas de carreras o mediante apuestas móviles y en línea.

Con un mercado multimillonario en juego, los proponentes recaudaron casi $ 600 millones, más del 250 % más que la cantidad récord gastada en 2020 por Uber, Lyft y otros servicios de entrega y transporte basados ​​en aplicaciones para evitar que los conductores se conviertan en empleados elegibles para beneficios y protección laboral.

Aún así, las encuestas preelectorales mostraron que ambas medidas electorales enfrentaron una lucha cuesta arriba para obtener la mayoría. Si se aprueban ambos, una disposición de la Constitución de California exige que prevalezca el que obtenga la mayor cantidad de votos.

Más de otros 30 estados permiten las apuestas deportivas, pero los juegos de azar en California actualmente se limitan a los casinos nativos americanos, las pistas de caballos, las salas de cartas y la lotería estatal.

Los defensores de las dos iniciativas proponen diferentes formas de ofrecer apuestas deportivas y cada uno promociona otros beneficios que dicen que obtendrá el estado si se aprueba su medida.

La Propuesta 26 permitiría que los casinos y los cuatro hipódromos del estado ofrezcan apuestas deportivas en persona. La iniciativa financiada por una coalición de tribus también permitiría juegos de ruleta y dados en los casinos.

Un impuesto del 10% ayudaría a pagar la aplicación de las leyes y los programas de juego para ayudar a los adictos al juego.

La Proposición 27 permitiría las apuestas deportivas en línea y móviles para adultos. Las grandes empresas de juegos tendrían que asociarse con una tribu involucrada en los juegos de azar o las tribus podrían ingresar al mercado por su cuenta.

Esa medida está respaldada por DraftKings, BetMGM, FanDuel, este último es el proveedor oficial de probabilidades de The Associated Press, así como otros operadores de apuestas deportivas nacionales y algunas tribus.

La iniciativa se promueve por los fondos que promete canalizar a través de los ingresos fiscales para ayudar a las personas sin hogar, los enfermos mentales y las tribus más pobres que no se han enriquecido con los casinos.

La Oficina del Analista Legislativo no partidista descubrió que ambas iniciativas aumentarían los ingresos estatales, pero no está claro cuánto. La Proposición 26 podría generar decenas de millones de dólares, mientras que la Proposición 27 podría generar cientos de millones, dijo la oficina.

Sin embargo, esos ingresos podrían compensarse si las personas gastan su dinero en apuestas deportivas en lugar de ir de compras o comprar boletos de lotería.

El gobernador demócrata Gavin Newsom no se ha pronunciado sobre ninguna de las propuestas, pero ha dicho que la Proposición 27 “no es una iniciativa para personas sin hogar”.

El Partido Republicano de California se opone a ambas propuestas. Los demócratas estatales se oponen a la Proposición 27, pero son neutrales con respecto a la Proposición 26. Major League Baseball respalda la Proposición 27.

La campaña No a la Proposición 26, financiada en gran parte por las salas de juego que salen perdiendo, dice que la medida le daría a un puñado de tribus ricas y poderosas “un monopolio virtual de todos los juegos en California”.

El comité No on 27 dice que la propuesta se basa en promesas engañosas y dice que las compañías de juegos detrás de ella "no la escribieron para las personas sin hogar, la escribieron para ellos mismos".