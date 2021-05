Organizadores de la recolección de firmas para buscar la destitución del fiscal del condado de Los Angeles, George Gascón, anunciaron la aprobación de su campaña.

Los partidarios de la destitución deben reunir firmas válidas de 579,062 votantes registrados en el condado, el 10% del número total de votantes en el condado, antes del 27 de octubre para que la destitución califique para la boleta electoral.

Los funcionarios electos deben estar en el cargo durante al menos 90 días antes de que se pueda iniciar un esfuerzo de destitución. Gascón prestó juramento el 7 de diciembre.

Gascón ha recibido críticas de víctimas de delitos y fiscales por varias directivas, incluida la no búsqueda de la pena de muerte, la no búsqueda de mejoras en las sentencias en la mayoría de los casos y la exclusión de los casos de menores de los tribunales para adultos.

“George Gascón fue elegido al disfrazar una agenda radical, peligrosa y pro-criminal como una 'reforma de la justicia criminal', pero eso no es lo que está haciendo”, dijo Desiree Andrade, organizadora y portavoz del esfuerzo para destituir a Gascón.

“Lo que no mencionó fue que atendería a los delincuentes más atroces de nuestra sociedad a expensas de las víctimas y dejaría que los asesinos a sangre fría volvieran a nuestras calles '', dijo.

“No tenemos más remedio que buscar la destitución inmediata de Gascón de su cargo porque su experimento social retorcido está poniendo en peligro la seguridad de nuestras comunidades y revictimizando a las víctimas y sus familias una vez más”.

En una llamada de Zoom del 17 de marzo, que coincidió con sus primeros 100 días en el cargo, Gascón dijo que sus cambios estaban “basados ​​en datos y ciencia que mejorarán la seguridad de nuestra comunidad al tiempo que reducirán las disparidades raciales y el uso indebido del encarcelamiento”, y prometió que los esfuerzos están “apenas comenzando”..

En la llamada, Gascón también dijo que “la pena de muerte no nos hace más seguros. Es moralmente incorrecto y fiscalmente irresponsable”, y agregó que la pena de muerte requiere que las familias de las víctimas de asesinato esperen décadas de apelaciones y las obliga a revivir el trauma “por una sentencia que nunca se impondrá” en un estado de que el gobernador Gavin Newsom ha declarado una suspensión de las ejecuciones.

Gascón también dijo que la investigación sugiere que “las sentencias excesivas no mejoran la seguridad, pero sí exacerban la reincidencia, lo que lleva a más víctimas de delitos”.

El esfuerzo por destituir a Gascón comenzó el 27 de febrero con una “vigilia de víctimas” fuera del Salón de Justicia del centro de la ciudad, donde se reunieron firmas para la intención de recordar.

Los ayuntamientos de al menos 14 de las 88 ciudades del condado de Los Ángeles han aprobado votos de censura contra Gascón, incluidos Beverly Hills, Redondo Beach, Manhattan Beach, Diamond Bar, Santa Clarita y Lancaster.

Las peticiones de retiro del mercado están disponibles haciendo clic aquí.

El intento de destitución ha contado con el respaldo del alguacil del condado de Los Ángeles Alex Villanueva, el ex fiscal de distrito del condado de Los Ángeles Steve Cooley, el ex supervisor del condado de Los Ángeles Mike Antonovich y el ex concejal de la ciudad de Los Ángeles Dennis Zine.