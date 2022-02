Aprueban moción para mejorar el sistema de reparar las aceras de Los Ángeles

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una moción el miércoles para mejorar el sistema de reparación de aceras de Los Ángeles, adoptar recomendaciones de un informe del controlador Ron Galperin que encontró que el programa de la ciudad estaba roto como muchas de las propias aceras.

La moción, que fue presentada por los concejales Bob Blumenfield y Mike Bonin el 8 de diciembre, previamente fue aprobada por el Departamento de Obras Públicas y Personal, Comités de Auditoría y Bienestar Animal.

“Todos los que usan nuestras aceras en Los Ángeles saben que hay mucho de trabajo por hacer antes de que podamos decir que tenemos la infraestructura que nuestra ciudad merece. Debemos comenzar a hacer cambios sobre cómo se han hecho las cosas en el pasado'', dijo Blumenfield en un comunicado a principios de este mes después de que el Departamento de Obras Públicas Reunión de Comité.

"No se puede solucionar un problema que no se puede medir, y no podemos fragmentar soluciones a un problema de esta magnitud. Tenemos que construir a partir de lo que el controlador ha esbozado y comenzar con una auditoría exhaustiva de cada acera en la ciudad, incluidos los lugares donde faltan las aceras y las rampas en las aceras necesarias".

En su informe del 17 de noviembre, Galperin pidió una evaluación integral de las 9,000 millas de aceras de la ciudad y un programa que prioriza arreglar las secciones dañadas en lugar de reemplazar grandes franjas de acera.

"Decenas de miles de aceras en Los Ángeles están intransitables para personas mayores, personas con discapacidad y peatones de todas edades'', dijo Galperin.

"A pesar de su enfoque reciente en el tema, el programa de reparación de aceras de la ciudad simplemente no está funcionando como debería. La pura escala del problema, combinado con la estrategia ineficiente e ineficaz de la ciudad para abordarlo, significa que las aceras peligrosas no se arreglan lo suficientemente rápido. De hecho, la mayoría no se arreglará durante años o incluso décadas”.

En los últimos cinco años, la ciudad ha recibido más de 1,700 reclamos y 1,020 demandas por lesiones en la acera, según Galperin. La ciudad además, ha pagado más de $35 millones en acuerdos, incluidos $12 millones solo en el año fiscal 2020-21.

Sin embargo, la cantidad de lugares en las aceras que necesitan reparación no es conocido, ya que la ciudad anteriormente consideró que una evaluación integral era demasiado costosa.

Galperin dijo que la nueva tecnología puede completar una evaluación de forma rápida, económica y eficiente.

La consideración de una posible evaluación de la acera se produjo en medio de las discusiones políticas en 2016, cuando Los Ángeles resolvió una demanda por derechos de discapacidad. Como parte del acuerdo de Willits, la ciudad acordó gastar $1.37 mil millones en tres décadas para abordar sus aceras rotas, rampas en las aceras inaccesibles y otras barreras en el derecho de paso de los peatones.

El Concejo Municipal también adoptó una política de “arreglar y liberar” en 2016, en que la ciudad repara las aceras y luego entrega la responsabilidad a los dueños de propiedades adyacentes junto con una garantía limitada. Debajo de esa política, la ciudad sigue siendo responsable de las lesiones en las aceras según la ley estatal, pero puede hacer cumplir la responsabilidad del propietario de mantener las aceras.

La ciudad libera la responsabilidad al propietario a través del proceso de un certificado, y Galperin dijo que a fines de junio de 2021, la Oficina de Ingeniería tenía solo 4,800 certificados, menos del 1% de las 640,000 parcelas de acera en Los Ángeles.

“Si mantienes el mismo ritmo, nos llevará 500 años para certificar las aceras de la ciudad'', dijo el 17 de noviembre.

También expresó su preocupación de que la ciudad completó las reparaciones de las aceras en solo 2,100 sitios, lo que llama "una pequeña fracción de ubicaciones que necesitan fijación.''

Otros 50,000 problemas informados aún no se han abordado, dijo Galperin.

Agregó que la estrategia actual resulta en más trabajo del que está requerido por la ley, ya que la ciudad trabaja para reparar aceras enteras en cada parcela, en lugar de centrarse en los defectos más pequeños.

“La ciudad está haciendo demasiado trabajo en muchas de sus reparaciones, y eso se está demorando mucho… cuando a veces solo se necesitan unos pocos pies de reparaciones, digamos arreglar grietas o levantar aceras, lo que sucede, en cambio, es que se deshacen de ella por completo. Es un desperdicio, y desde una perspectiva de costos, toma demasiado tiempo.

La moción aprobada el miércoles instruye a la Oficina de Ingeniería a informe dentro de los 60 días con recomendaciones para mejoras o cambios a los programas de aceras de la ciudad, incluso a través de recomendaciones del controlador.

Galperin recomendó a la ciudad lo siguiente:

enmendar el código municipal para incluir un criterio de la nueva inspección de aceras que identifican defectos significativos que necesitan reparación, en lugar de evaluar parcelas enteras para el cumplimiento de los estándares de accesibilidad;

cambiar la guía de priorización para incluir aceras que no sean los que están cerca de las instalaciones de la ciudad para su reparación;

ejercer discreción para que más reparaciones de aceras puedan avanzar;

y minimizar la necesidad de extensos procesos previos a la construcción;

ampliar la capacidad de la Oficina de Servicios de la Calle para brindar servicios más rápidos, respuestas a corto plazo a los problemas de las aceras informados por el público;

implementar soluciones a largo plazo junto con el asentamiento del programa de reparación de aceras;

invertir en una evaluación del estado de todas las aceras y los bordes de la acera en toda la ciudad;

rampas para identificar ubicaciones que necesitan arreglos urgentes y ayudar a la ciudad a cumplir sus obligaciones de ADA; y

y buscar fondos para hacer frente a la creciente acumulación de solicitudes de aceras.

La auditoría de Galperin está disponible en https://bit.ly/320nr5U.