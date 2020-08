Aprueban importante fondo para trabajadores agrícolas afectados por el COVID-19

La junta de supervisores del condado de Riverside aprobó un importante fondo de ayuda, para trabajadores agrícolas que se han visto afectados durante la pandemia del coronavirus. Los incentivos incluyen dinero en efectivo así como como vivienda temporal.

El condado de Riverside informa que se superó la cifra de 50,000 personas contagiadas con COVID-19, y aproximadamente el 5% son trabajadores agrícolas muchos de los cuales se niegan a dejar de trabajar por sus necesidades económicas.

"Pues es muy buena ayuda, si eso ya sería mejor para no enfermar a toda la familia", dijo José Tores, y cómo él, son cientos de trabajadores agrícolas de Riverside quienes se verán beneficiados con el nuevo programa, particularmente aquellos que no han dejado de trabajar durante la pandemia.

"La necesidad de pagar la renta y dar de comer también a la familia. Tiene uno que trabajar aunque esté uno enfermo tiene uno que trabajar los seis días o hasta siete días”, dijo Torres.

En forma unánime la junta de supervisores del condado aprobó el programa Harvest, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores agrícolas y sus familias ofreciéndoles vivienda temporal a quienes han resultado contagiados durante esta crisis sanitaria.

"Vamos a poder darle un hotel, un lugar seguro, aparte de la familia para que personas de la familia no lleguen al punto de dar positivo por COVID-19”, dijo Manuel Pérez, supervisor del condado de Riverside.

De igual forma el condado también otorgará un fondo de $2,000 por trabajador para que logren recuperar horas de trabajo perdidas. Para calificar deben comprobar que son campesinos, residentes de Riverside, que han resultado positivos por COVID-19 y que viven bajo del nivel de pobreza.

"Un millón de dólares se oye mucho, eso va a volar. Nada más vamos a poder apoyar a 250 personas con un incentivo, un bono de dos mil dólares", dijo Luz Gallegos, directora de TODEC.

Como parte del programa y en coordinación con la organización TODEC, a los campesinos también se les brindarán servicios integrales de salud y apoyo legal, entre otros, reconociendo las enormes necesidades de quienes se consideran trabajadores esenciales.

"Lo que estamos haciendo es mucha educación y prevención porque estamos viendo como esta pandemia está arrasando con nuestra gente", dijo Gallegos.

Las autoridades informaron que las solicitudes para el programa se procesarán a través de TODEC, una organización sin fines de lucro, y se comenzarán a recibir a partir de la segunda semana de septiembre.

"Si no trabaja uno, no hay frutas en las tiendas, no hay nada", recordó Torres.