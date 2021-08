Aprueban continuación de programa de asistencia de alquiler en el condado de Riverside

La Junta de Supervisores autorizó el lunes la continuación del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia del Condado de Riverside, con $ 61.63 millones en fondos adicionales, ahora disponibles para ayudar a los residentes afectados por el coronavirus.

En una votación de 5-0, la junta ordenó al Departamento de Vivienda, Prevención de Personas sin Hogar y Soluciones para la Fuerza Laboral (HHPWS) del condado a aceptar la asignación federal bajo el programa estatal “COVID-19 Rental Relief”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Como parte de la reautorización de la asistencia de alquiler del condado política, establecida en junio de 2020, HHPWS mantendrá acuerdos con Riverside-United Way of Inland Southern California, una organización sin fines de lucro, también conocida como ‘Inland SoCal 211’ y ‘Lift to Rise’, una organización sin fines de lucro con sede en Palm Desert. Ambas seguirán siendo administradores del programa de asistencia de alquiler.

El programa renovado, sin embargo, incluirá cambios exigidos por el Proyecto de Ley de la Asamblea 832, que incluye el fin de la condición de que solo el 80% de los alquileres que no han pagado, califique para la cobertura. Los beneficiarios de la ayuda también pueden ser elegibles para recibir pagos para cubrir facturas de servicios públicos vencidas y pendientes.

También hay un componente de prevención de desalojos que involucra al Tribunal Superior del Condado de Riverside.

A principios de este año, la junta aceptó $ 57.26 millones en subvenciones de fondos federales directos para el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia del Condado de Riverside. El total original de $ 33 millones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus que se destinaron en el programa, se recibió en mayo de 2020.

Cualquier residente que no gane más del 80% del ingreso medio familiar anual de $ 44,250 será elegible para solicitar asistencia. Sin embargo, se dará prioridad a aquellos hogares en los que los ingresos sean menores, más del 50% de la mediana, y donde uno o más miembros del hogar ha quedado sin empleo a causa de la pandemia, según Lift to Rise y United Way.

Los solicitantes de alivio deberán presentar documentación de impactos que ocurrieron en cualquier momento entre el 13 de marzo de 2020 hasta ahora.

Los fondos generalmente se pagan a los propietarios, cubriendo a los inquilinos que están en mora.

Se puede acceder a la información y las aplicaciones a través de www.UnitedLift.org y https://InlandSoCaluw.org/.