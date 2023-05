Aprueban $2 millones para parque debajo del puente de la Calle Sexta

El Ayuntamiento de Los Ángeles el martes aprobó una asignación de $2 millones para construir un parque debajo del puente de la Calle Sexta, con la constricción programada para comenzar en el verano.

El proyecto Sixth Street Park, Arts and River Connectivity incluirá un parque de 12 acres, conectando las comunidades de Boyle Heights y el Distrito de Artes, cuales históricamente han carecido de acceso a espacio abierto y parques de alta calidad, según el concejal Kevin de León, quien presentó la moción pidiendo fondos para el proyecto.

“La igualdad de parques no es solo una cuestión de conveniencia, sino una cuestión de justicia social”, de León dijo en un comunicado. “Todas las comunidades, sin importar sus códigos postales, merecen acceso a parques de alta calidad y a espacios abiertos”.

El parque de 12 acres será localizado debajo del Viaducto de la Calle Sexta. El proyecto incluirá canchas de fútbol, un sendero peatonal, dos parques de perros, un parque de patinaje, una plaza de artes escénicas y un parque infantil grande. El proyecto está diseñado para proveer un espacio seguro y accesible para los miembros de la comunidad que disfrutan las actividades al aire libre.

“Esto es una inversión significativa en nuestra comunidad, particularmente para las familias trabajadoras que enfrentan una falta desproporcional de parques y espacio recreacional”, de León dijo. “Al proveer más espacio verde y oportunidades recreacionales, nosotros estamos invirtiendo en la salud y bienestar de nuestros residentes, y creando una comunidad más vibrante y conectada.”

Fondos de la Proposición 68, el Acto de Bono de Parques y Agua del 2018 – escrito por de León cuando estaba en el Senado estatal – también están siendo usados para el parque.

