Más de 30 patos celebran una “fiesta” frente a la piscina de una casa en el Inland Empire

Un grupo de patos celebró una fiesta privada en la piscina en el patio trasero de una casa en el Inland Empire.

Una familia en Apple Valley miró hacia su patio trasero y vio entre 30 y 40 patos disfrutando a la orilla de la piscina.

La pareja dice que los patos se agrupan principalmente alrededor y en la superficie de su piscina.

Dicen que pueden tener una idea de por qué vienen los patos y que no necesariamente quieren que se vayan.

“Aquí alimentamos a muchas aves silvestres y cosas así, por lo que es posible que hayan venido en parte debido al alpiste que arrojamos al césped”, dijo el propietario Bob Blakey. "Hay patos de todos los tamaños y temperamentos".

El dueño de la casa dice que los patos no son los únicos animales que los visitaron. También han visto buitres americanos cabecirrojos en su patio trasero.

