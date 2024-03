Joven de 15 años armado con herramienta de jardín muere baleado por agente del alguacil de San Bernardino

Un ayudante del alguacil del condado de San Bernardino disparó y mató a un joven de 15 años durante el fin de semana tras atacar a las autoridades con una herramienta de jardín con cuchillas, según el departamento.

El tiroteo ocurrió el sábado, poco antes de las 5 p.m.,después de que el Departamento de Policía de Apple Valley respondiera a una llamada en una casa en la cuadra 13400 de Iroquois Road. Allí, la persona que llamó informó que Ryan Gainer, de 15 años, estaba “agrediendo activamente a miembros de su familia y dañando la propiedad en la residencia”.

Un ayudante del alguacil llegó al lugar y se encontró con Gainer, quien, según el departamento, estaba armado con una herramienta de jardín de 5 pies de largo que tenía un extremo afilado. Según el departamento del alguacil, Gainer corrió hacia el oficial y lo persiguió armado.

En respuesta, el agente le disparó al adolescente.

Gainer recibió asistencia médica antes de ser trasladado a un hospital cercano, donde murió más tarde. El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino no identificó al agente que le disparó

El caso ahora está bajo investigación por la División de Investigaciones Especializadas del Sheriff.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con el detective Shawn Thurman o el sargento Justin Giles de la División de Investigaciones Especializadas al 909-890-4904.

Se pueden realizar denuncias anónimas comunicándose al 1-800-78CRIME.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.