Apoyan con dinero y alimentos a trabajadores agrícolas de Riverside contagiados con COVID-19

Algunos trabajadores agrícolas en el Valle de Coachella han dado positivo al COVID-19 por lo que han sido separados de sus labores mientras se recuperan, ante esto, una organización pro inmigrante está realizando una labor humanitaria para ayudar a estas personas, ya que muchos no tiene familias en este país.

Hasta las puertas de los hogares llega la ayuda para los trabajadores del campo que han tenido que quedarse en casa tras haber dado positivo al COVID-19.

Las despensas contienen vegetales, pan, harina, fruta y en algunos casos medicamentos para el dolor de cabeza, la idea es que se recuperen y se queden en casa.

“La idea es de cuidar a nuestros trabajadores del campo. Ahora nosotros estamos llevándoles la comida, así como lo han hecho ellos para todo el mundo. Esta ayuda ahora es una forma de agradecerles y valorarlos”, dijo Luz Gallegos, directora de TODEC.

Y es que el condado de Riverside también ha sido fuertemente impactado por la ola de contagios de COVID-19 y sus variantes, actualmente el número de casos ha llegado a un 33% en la población en general

“Estamos viendo un promedio de 212 casos por cada 100 mil habitantes, actualmente hay 991 hospitalizados y 151 de ellos en la unidad de cuidados intensivos, y se ve también que a diario se están realizando 818 pruebas por cada 100 mil habitantes”, dijo Yaoska Machado, portavoz del condado de Riverside.

Este programa de ayuda solo está disponible para los trabajadores del campo que laboran en el Condado de Riverside, y para quienes son elegibles, podrán recibir un cheque de hasta mil dólares.

“Este dinero es para que se recuperen, y no piensen en el trabajo, sabemos que [muchos] de los trabajadores del campo no tienen documentos, no tiene acceso a beneficios, y si no trabajan no comen”, añadió Gallegos.

Parte de los fondos provienen de programas del gobierno federal, estatal y donativos.

Los requisitos para calificar son:

Residente del condado de Riverside

Ser mayor de 18 años

Trabajador en el campo o en el procesamiento de alimentos

Haber dado positivo a la prueba de COVID-19 o haber estado expuesto y necesita aislarse

“Nuestro equipo les hace la aplicación por teléfono, donde el trabajador tiene que mandar los documentos que indican que está positivo o expuestos, y mostrar una prueba que trabajan en el campo, ya sea un talón de cheque o una identificación”, agregó.

Para obtener más información sobre esta ayuda, llame al 1-888-863-3291 de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. También puede entrar a la página de TODEC.org