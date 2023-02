Han hecho viajes a Hawái y París. Uno fue a México y nadó con delfines.

Otros hicieron pequeñas escapadas a San Francisco, Yosemite y Big Bear.

Todas estas son vacaciones que los propietarios en el condado de Los Ángeles afirman que sus inquilinos han tomado durante la pandemia, probablemente con su dinero, porque sus inquilinos no pagaban el alquiler.

“Durante los últimos dos o tres años, no he podido hacer nada por mi familia. No hemos ido a ninguna parte debido a las dificultades financieras”, dijo Monica, una propietaria que habló con el equipo investigativo, I-Team, de nuestra cadena hermana KNBC.

Mónica no quiso usar su apellido porque teme represalias por parte de su inquilino. Dijo que su inquilino tiene trabajo, pero que a menudo no pagaba el alquiler durante la pandemia. Sin embargo, hizo un viaje familiar a Hawái.

Y a medida que la moratoria de desalojo se extiende una vez más, Mónica dijo que es probable que su inquilino no pague el alquiler, lo que se suma a los $20,000 que el inquilino ya debe de alquiler atrasado. Mónica dijo que ya no puede permitirse el lujo de mantener la casa.

“Mis decisiones de vida están en suspenso por el gobierno”, dijo.

Grupos que defienden los derechos de los inquilinos alegan que, a pesar de las protecciones existentes, propietarios de viviendas continúan con el acoso.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, dijo que el péndulo se ha inclinado demasiado hacia la protección de los inquilinos y que ahora los propietarios necesitan ayuda.

“No hay duda de que las personas tienen la capacidad de comenzar a pagar el alquiler nuevamente. Así que es hora de que nos alejemos de la moratoria de desalojo”, dijo.

Barger propuso, y la Junta de Supervisores lo aprobó, un nuevo fondo de $45 millones para ayudar a los pequeños propietarios a recuperar parte del alquiler impago.

“Tenemos la obligación, una obligación moral y ética, de distribuir este dinero lo más rápido posible, de una manera equitativa que asegure que la mamá y el papá tengan la primera prioridad”, dijo Barger.

Pero hay una advertencia sobre tomar el dinero: los propietarios no pueden desalojar al inquilino durante al menos un año.

Mónica dijo que eso no funciona para ella. Ella dijo que ya no puede permitirse el lujo de alojar a un inquilino que no paga el alquiler. Y dijo que ha perdido cualquier esperanza de que el gobierno la esté cuidando.

“Si tuviera que darle una comparación, se siente como si estuviera atada a esta silla, mis manos cortadas, mis piernas cortadas y no tengo opciones”, dijo.

Los defensores de los propietarios dijeron que están felices de ver que el condado de Los Ángeles está aportando algo de dinero, pero dijeron que no es suficiente para cubrir todo el alquiler impago. De hecho, el supervisor Barger dijo que esa cifra podría estar cerca de los mil millones de dólares.