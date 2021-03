Anuncian nueva ronda de asistencia de alquiler para residentes de Riverside

A partir del lunes, los residentes del condado de Riverside que luchan por pagar el alquiler debido a los bloqueos de salud pública que afectaron sus finanzas pueden presentar solicitudes para calificar para una nueva ronda de asistencia de alquiler iniciada por el condado en asociación con varias organizaciones sin fines de lucro.

“El condado de Riverside está ansioso por ver que esta próxima ronda de asistencia se administre de manera rápida y eficiente para ayudar a la mayor cantidad posible de residentes, y estamos agradecidos con nuestros socios sin fines de lucro por su trabajo para llevar estos fondos a las personas que más lo necesitan”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores, Karen Spiegel.

El mes pasado, la junta aprobó $57.26 millones para el Fondo de Alivio de Alquiler del condado, que se estableció el 2 de junio.

La asignación actual se recibió directamente del gobierno federal, aparte de los $33 millones originales en dinero de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus que ingresó al programa de asistencia para el alquiler el verano pasado.

Como antes, Lift to Rise, una organización sin fines de lucro, con sede en Palm Desert, y United Way of the Inland Valleys, con sede en Riverside, están sirviendo como administradores de la iniciativa de ayuda.

Cualquier residente que no gane más del 80% por encima del ingreso medio anual per cápita del condado de $28,596 es elegible para solicitar asistencia.

Sin embargo, se dará prioridad a aquellos hogares en los que los ingresos sean inferiores al 50% de la mediana, y donde uno o más miembros del hogar hayan quedado desempleados debido a los cierres, según Lift to Rise y United Way.

Los solicitantes de alivio deberán presentar documentación de los impactos financieros que ocurrieron en cualquier momento entre el 13 de marzo de 2020 y ahora. Según el programa de asistencia anterior, se invitaba a los inquilinos a solicitar hasta tres meses de ayuda financiera, sin requisitos de reembolso, o recibir una inyección de efectivo máxima de $3,500, lo que fuera menor. Sin embargo, la nueva ronda permitirá hasta 12 meses de cobertura de alquiler para los solicitantes que califiquen, dijeron las autoridades.

Los fondos generalmente se pagan a los propietarios, cubriendo a los inquilinos que están en mora.

Está previsto que el programa actual permanezca disponible hasta fin de año.

Más de 3,000 solicitantes que buscaron ayuda en la última ronda pero no la recibieron ya están en la lista de espera para recibir ayuda financiera en el nuevo programa, según el condado. Se puede acceder a la información y las aplicaciones a través de www.UnitedLift.org.