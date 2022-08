Residentes de Angelino Heights protestan contra rodaje de la película ‘Rápido y Furioso’

Los residentes de Angelino Heights protestarán el viernes por la mañana contra un equipo de filmación de la última película de “Rápido y Furioso” en su vecindario.

Dicen que la elección de la ubicación de la franquicia cinematográfica ha provocado que los fanáticos se presenten en las mismas calles e intenten hacer las acrobacias de la película, lo que hace que el vecindario de Los Ángeles sea más peligroso.

El equipo de filmación se presentó en Angelino Heights el viernes, alrededor de las 6:30 a.m., ya conscientes de que los residentes cercanos protestarían mientras filman la décima película de la franquicia.

La protesta está programada para comenzar a las 10 a.m., y los vecinos dicen que ya han tenido suficiente.

El barrio de Los Ángeles es muy reconocible en las películas, especialmente con la aparición del Bob's Market, un elemento básico del barrio.

A los que viven cerca se les compensa por los inconvenientes a corto plazo de filmar en sus calles, pero algunos están más preocupados por los efectos a largo plazo.

Los fanáticos de las películas corren por las mismas calles y toman las intersecciones, lo que se puede ver en las rayas de las llantas que dejan en las carreteras. Los vecinos están preocupados por la seguridad en las calles con las peligrosas acrobacias que se llevan a cabo.

Según LAPD, las carreras callejeras y las ocupaciones callejeras aumentaron alrededor de un 27 % en toda la ciudad.

Grupos como Streets Are For Everyone se han asociado con los residentes de Angelino Heights para protestar por la película.

“Todos en el vecindario saben por qué los autos están aquí”, dijo Joy Newall, uno de esos residentes. "Es divertido ver los autos y sentir el entusiasmo y la emoción, pero cuando llega al punto en que es peligroso y no es seguro para las personas, es cuando ya no es genial".

Las estrellas de la franquicia se han asociado con el condado de Orange para publicar anuncios de servicio público en el último año, advirtiendo contra las carreras callejeras y las adquisiciones callejeras. Pero los manifestantes dicen que eso no es suficiente y esperan que sus esfuerzos descarrilen parte de la filmación.

Los residentes también han pedido a la ciudad que coloque algunos topes de velocidad en el área.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.