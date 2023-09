Angelines Santana resplandece con su voz en el cine y la televisión de Hollywood

En el mes de la Herencia Hispana destacamos a los latinos que están dando voz a su comunidad.

Tal es el caso de Angelines Santana, una reconocida actriz de doblaje al español que, literalmente, le presta su voz a una infinidad de personajes, artistas y caricaturas que muchos crecimos viendo.

“Yo fui la doctora Ellie Sattler, de Jurassic Park, fui Jenny de Forest Gump. Esa me encantó doblarla”, dijo Angelines Santana, una reconocida actriz y artista de voz.

Comenzó su carrera en la ciudad de México a los tres años haciendo teatro infantil con el Cachirulo y aprovechando cada oportunidad.

“Un enanito de Blanca Nieves, ¿tú crees que tu hija quiera? Pues preguntémosle”, recuerda ella del momento en el que se presentó la oportunidad, a lo cual respondió “yo quiero, pero ¡claro que sí!”

“Entonces de ahí fue Caperucita Roja, Pulgarcito, Alicia en el país de las maravillas, Dorotea del Mago de Oz. Allí empecé yo mi carrera como actriz de teatro”, agrega.

Pero no fue hasta los doce años, cuando se enfrentó al doblaje.

“La primera vez que yo supe que se podía imponer otro idioma, o la voz, en una película fue cuando yo me doblé a mi misma en una película que yo hice con Capulina que había salido mal el sonido entonces me invitaron a que me doblara”, dijo.

Fue en Procineas, la casa productora encargada de dar la voz en español a una infinidad de películas de los 70’s, 80’s y 90’s.

“Y ahí descubrí este mundo de ‘¡ah! uno le puede prestar la voz’, yo quiero”, dijo Angelines.

Antes, los doblajes sonaban sobreactuados, fue por eso que los productores de películas se fueron a México a buscar talento.

“Agarraron a los mejores locutores de México, que trabajaban para la XEW y los trajeron a Estados Unidos, todos estos locutores que aprendieron a hacer doblajes son los locutores de la XEW la voz de latinoamérica. Entonces claro su estilo de actuación digamos que era un poco ‘doblajero’”.

Pero por fortuna, evolucionó. “Entonces ya no puedo hacerlo así", dice Angelines con voz dramática, sino que "puedo hacerlo normal como habla la artista”, dijo con una voz natural.

Angelines emigró a los Estados Unidos en 1991 cuando tenía 20 años y asegura que en Los Ángeles siempre se sintió en casa.

El poder estar en un atril con mi amiga Gaby Lopeteri, que es de Uruguay, Juan Sadala, de Venezuela, con Ulises Cuadra, de Nicaragua, eso ha sido re bonito, porque es español, un solo idioma. El doblaje no es exclusivo de los mexicanos, es de los latinos”, dijo.

Hoy, con sus 45 años de trayectoria, Angelines dirige múltiples películas, series y proyectos y es un gran orgullo y voz de nuestra gente.

“Tú poder darle vida en español a este personaje o esta caricatura, para mí siempre ha sido un privilegio, un placer, un honor. Me encanta y el poder traer eso aquí a los Estados Unidos ha sido un privilegio”, agregó.