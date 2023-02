Árbol cae sobre un auto y causa la muerte de una mujer en un parque en Anaheim

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un automóvil y mató a una mujer que estaba sentada adentro en un parque en Anaheim mientras su hijo pequeño jugaba cerca.

El esposo de la mujer dijo que estacionó el auto debajo del árbol porque era un lugar sombreado y quería que su esposa estuviera cómoda mientras estaba sentada en el auto. La familia se detuvo después de la iglesia para jugar tenis con su hijo de 10 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Manuel Cruz dice que la familia de tres a menudo pasaba por las canchas de tenis después de la iglesia y se estacionaba cerca del gran árbol para aprovechar la sombra.

El árbol más alto de China, un abeto de unos 380 años, sigue creciendo y ha alcanzado los 273 pies de altura, según las últimas mediciones oficiales.

“Era una madre divertida. Siempre jugábamos juntos, pero ahora no puedo porque ya está con Dios”, dijo Kevin Cruz, su hijo.

Es una nueva realidad desgarradora para el niño de 10 años que dice que estaba en Pearson Park jugando tenis con su padre Manuel Cruz el domingo por la tarde cuando escuchó un fuerte crujido.

El padre salió inmediatamente de la cancha y descubrió que un árbol Bur Oak de 60 pies había caído sobre su automóvil familiar.

Su esposo trató de mover el árbol pero no pudo hacerlo solo. Su esposa, María De la Luz Cruz, de 62 años, estaba en el asiento trasero.

Las autoridades dicen que murió instantáneamente.

"Solo sabemos que sucedió algo increíblemente extraño aquí el domingo", dijo Mike Lyster, director de comunicaciones de la ciudad de Anaheim.

Christopher Dykes estaba dormido cuando escuchó un estruendo y vio que el techo había desaparecido.

Todos los visitantes habituales del parque se hacían la misma pregunta el lunes, ‘¿cómo sucedió esto?’”.

Lyster dice que un experto examinó el árbol el domingo por la noche y encontró un flujo de agua saludable en todas partes.

“No hay indicios con estos árboles aquí o el árbol que quitamos anoche de que no fueran árboles vivos y prósperos”, dijo Lyster. "Solo experimentando latencia durante el invierno".

La alcaldesa de Anaheim, Ashleigh Aitken, emitió un comunicado diciendo, en parte, “con tristeza y simpatía, nuestros pensamientos y oraciones están con la familia que ha perdido a un ser querido en este momento impensable”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.