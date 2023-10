Investigan tiroteo policial donde murió una joven con supuestos problemas mentales

La policía de Anaheim investiga una balacera mortal que involucró a sus propios oficiales y donde la víctima fue una joven de 20 años.

El tiroteo ocurrió el domingo, alrededor de las 9 a.m., en la cuadra 1200 de South Anaheim Boulevard. Los agentes del Departamento de Policía de Anaheim respondieron a una llamada de una persona armada con un arma de fuego.

El departamento dijo que se produjo un enfrentamiento entre la mujer en cuestión y los agentes, quienes abrieron fuego. La mujer, que más tarde fue identificada como Abigail López, de 20 años, fue alcanzada al menos una vez por disparos de la policía.

López fue trasladada a un hospital cercano, donde luego murió a causa de sus heridas.

La policía de Anaheim dijo que en el lugar se encontró una pistola de perdigones que “parecía un arma de asalto legítima de cañón corto”.

La madre de López vio el incidente en las redes sociales y reconoció a la joven.

“Se me vienen las ganas para abajo y dije que esa es mi hija”, dijo Carmen López. “No, no. No lo puedo creer, pero si era mi hija”.

Según dos testigos que hablaron con reporteros de Telemundo 52, la reacción de los oficiales no fue justificada.

“Ella no hizo nada más que hacer lo que le estaban gritando. Saco todo lo que tenía en sus manos y lo tiró al piso”, dijo uno de los testigos, que no quiso dar su nombre.

En el video se ve que la mujer lanza algo al suelo, momentos antes de los disparos.

“De un momento a otro, llegó otro oficial quemando llanta, se salió y disparó”, dijo otro testigo, que tampoco quiso identificarse.

La policía de Anaheim informó que había encontrado una pistola de perdigones. Según la familia, al parecer la joven había robado una bolsa de Cheetos antes de que llegaran los oficiales.

“Porque pudieron haber hecho otra cosa, menos matarla”, dijo López. “Tantos balazos por unos Chetos, por unos Chetos”.

La madre de la víctima explicó que la joven también había consumido drogas durante los últimos años, pero no hay indicios de que estaba intoxicada. Su hija, además padecía de problemas mentales pero estaba estable pese a no tomar las medicinas.

“Si hubieran sabido que sufría de esquizofrenia o [era] bipolar o de mental health, hubiesen tenido un poco de consideración y no dispararle”, dijo la madre de la joven.

El departamento no reveló los nombres de los oficiales que estuvieron involucrados en el tiroteo.

Detectives de homicidios, la unidad de asuntos internos, la junta de revisión y el equipo de revisión de incidentes mayores del Departamento de Policía de Anaheim investigan el caso.

La Oficina de Revisión Independiente y la oficina del fiscal de distrito del condado también respondieron a la investigación.