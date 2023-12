Suerte navideña en Anaheim: boleto ganador de Powerball acierta 5 de 6 números

Un afortunado jugador de lotería que compró un billete en Anaheim recibió una sorpresa navideña que le cambió la vida.

Un boleto de Powerball vendido en Donut Store acertó cinco de seis números en el sorteo del lunes por la noche, y solo le faltó el Powerball. No fue el premio mayor de $638 millones, pero el boleto todavía vale unos alegres $2,08 millones.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los números ganadores sorteados el lunes por la noche fueron 5, 12, 20, 24, 29 y 4. Se vendieron más de 141.000 boletos ganadores de Powerball en California.

No hubo ganadores del premio mayor en el sorteo del lunes. El premio mayor se acumula a un estimado de $685 millones para el sorteo de Powerball del miércoles por la noche.

El último premio mayor de Powerball fue el 11 de octubre, cuando alguien que compró un boleto en Frazier Park ganó un gran premio de $1,765 millones. El ganador aún no se ha presentado.

Ha habido 32 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor desde ese sorteo.

El premio mayor de lotería más grande en la historia de Estados Unidos asciende a $2,04 mil millones y lo ganó un solo boleto de Powerball en California el 7 de noviembre de 2022. El ganador, Edwin Castro, se presentó a principios de este año.

Casi todos los sorteos de lotería permiten 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar un premio. Las excepciones son los premios mayores de Powerball y Mega Millions, que tienen un plazo de un año.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.