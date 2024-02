Anaheim aborda a los vendedores ambulantes ilegales con nuevas regulaciones

La ciudad de Anaheim está considerando propuestas para actualizar su ordenanza actual sobre vendedores ambulantes en respuesta al creciente número de vendedores ilegales.

El martes, el Ayuntamiento de Anaheim escuchó recomendaciones para la ordenanza que entró en vigor en 2018 después de que el estado despenalizó la venta ambulante.

La mayor actualización que están considerando es darle a la ciudad de Anaheim la capacidad de incautar equipos o alimentos por su cuenta, en lugar de esperar la ayuda de los funcionarios del condado de Orange, que ha limitado su aplicación de la ley en el pasado.

La ciudad prohibía el comercio informal en siete lugares emblemáticos y muy visitados por los turistas.

Anaheim ha visto un aumento significativo de vendedores ambulantes en los últimos años, pero casi todos operan ilegalmente.

Según un informe del personal de la ciudad de Anaheim, solo hay cinco vendedores de flores y ninguno de alimentos que tienen permisos de vendedor ambulante en la ciudad. Los funcionarios de Anaheim dicen que esto es una gran preocupación para la seguridad pública.

“Hemos visto casos en los que la carne cruda se deja al sol o en una caja de cartón abierta, dejada en el suelo esperando a ser cocinada y finalmente vendida. Algunos residentes nos llamaron y nos dijeron que compraron comida a un vendedor y luego un miembro de la familia se enfermó gravemente”, dijo la portavoz de la ciudad de Anaheim, Erin Ryan.

El Ayuntamiento de Anaheim está considerando recomendaciones que podrían incluir:

eliminación adecuada de los desperdicios de alimentos;

prohibición de equipos de vendedores que bloqueen las aceras, en violacion con las regulaciones de ADA;

Eliminación de barreras para facilitar la obtención de permisos; y

permitir que la ciudad de Anaheim haga cumplir las regulaciones del código sin la guía del Departamento de Salud del Condado de Orange.

“La capacidad de la ciudad para salir y no depender de que la agencia de atención médica esté disponible e ir con nosotros para realizar operaciones de control, tendríamos la capacidad de confiscar equipos o mercancías o tirar alimentos, que por supuesto es lo último que queremos”, dijo Ryan.

“Tenemos que hacerlo, pero si es necesario, tendremos la capacidad de hacerlo, por lo que podremos estar ahí afuera haciendo cumplir la ley de manera proactiva”.

Para los vendedores ambulantes como la familia de Ángel Pineda, su preocupación es el costo de funcionamiento de sus vendedores. Una licencia comercial y un permiso de vendedor en Anaheim cuestan $172 al año.

“Podría ser más barato, como $170 al año, a veces solo ganamos $50 dólares en un día, y esperas que paguemos $170”, dijo Ángel Pineda, cuya familia opera vendedores ambulantes.

La familia de Pineda tiene un vendedor de flores y de alimentos y no ve los beneficios de obtener permisos para operar su negocio.

“Las flores son importantes para mi mamá, y la comida sería importante para mi papá, a mí y a mi papá nos gusta cocinar, y sentimos que se debe compartir con todos”, dijo Pineda,

“Es difícil y agotador, pero al final del día es bueno ver a la gente sonreír y verlos felices, ya sea con flores o comida”.

El año pasado, la ciudad de Anaheim emitió 423 citaciones y confiscó equipos a 174 vendedores. Si el Ayuntamiento de Anaheim aprueba las propuestas del martes, las actualizaciones podrían entrar en vigor a finales de marzo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.