Ampliarán alcance de línea de ayuda del condado de Los Ángeles para asistir a más familias 

En la sede de la línea directa de protección infantil del condado de Los Ángeles en el centro de Los Ángeles, los trabajadores sociales reciben más de 160,000 llamadas cada año.

Jennie Feria, subdirectora principal del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado (DCFS), le dice al I-Team de la estación hermana NBC4 que las llamadas que antes finalizaban cuando se determinaba que no había necesidad de una investigación de abuso o negligencia infantil, ahora permanecen abiertas.

“Seguiremos adelante y haremos preguntas, las analizaremos y, si no hay preocupación por abuso o negligencia, definitivamente los conectaremos con los servicios a través del programa Hotline to Helpline”, dijo Feria.

Hotline to Helpline comenzó en 2018 y continúa expandiendo su alcance.

Los datos obtenidos por el I-Team del departamento muestran un aumento en estas transferencias, es decir, llamadas que no cumplen con los estándares de abuso y negligencia infantil, pero que sí califican para los servicios en la comunidad.

Según los datos obtenidos del departamento, más de 3,141 llamadas calificaron para la Línea de Ayuda desde enero hasta mayo de 2024, y 1,228 familias aceptaron los servicios.

“Un ejemplo podría ser que un niño llegue a la escuela con hambre, y eso puede estar afectando su educación, y el maestro llama porque está un poco preocupado, y tal vez la mamá esté trabajando en tres empleos tratando de poner comida en la mesa”, dijo Feria.

Para Los Niños es una organización que ha recibido llamadas transferidas del departamento bajo el programa Línea de Ayuda a Línea de Ayuda.

“Podría ser algo muy, muy simple, como: ‘Necesitamos apoyos concretos’”, dijo Jimmy Urizar, director de servicios familiares de PLN. ‘“¿Puedes ayudarme a encontrar un lugar para ayudarme a pagar mi factura de servicios públicos? ¿Puedes ayudarme a conseguir pañales?’ A veces puede ser: ‘¿Puedes ayudarme a encontrar una vivienda? ¿Puedes ayudarme a pagar el alquiler?”’, dijo Urizar.

Casa of Los Angeles Foster Volunteers ofrece ayuda en el aspecto legal y en la reunificación de familias.

Según el DCFS, las familias que buscan apoyo o recursos deben llamar al 211 para que se les conecte con ayuda en sus comunidades.

Las sospechas de abuso o negligencia se pueden denunciar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la línea directa de protección infantil del condado al 800-540-4000.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.