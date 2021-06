Amplían programa de ayuda económica para dueños de pequeños negocios de Long Beach

Hay buenas noticias para los dueños de pequeños negocios en la ciudad de Long Beach, donde se amplió el programa de asistencia económica BizCare, que llegará directamente hasta su puerta.

Cuidadosa y con precisión, Vilma Estela Martínez, corta el cabello de sus clientes.

Su fortaleza, dice es atender a todos los que lleguen a su barbería, pero, al igual que millones de personas, la pandemia la dejó en el limbo financiero y sin saber qué hacer.

“Abierto o cerrado [el negocio] tenía que pagar [la renta del edificio]. Me vi sin dinero y sin trabajo, pero gracias a Dios estamos aquí, echándole ganas”, dijo Martínez.

La ayuda le llegó de donde menos la esperaba.

Y es que las pequeñas empresas como la barbería de Martínez ahora se benefician de la expansión del programa BizCare”el cual ha incluido a un nuevo equipo que visita negocio por negocio para orientarlos sobre la ayuda económica disponible en la ciudad de Long Beach.

“El programa que acaban de abrir se llama asistencia de renta comercial. Es un programa que da $4,000 dólares para cada dueño de negocio que aplique”, dijo Adelita López, programas de la ciudad de Long Beach.

La ciudad de Long Beach, por segunda vez, extiende 30 días la fecha límite para que los propietarios e inquilinos de residencias soliciten el programa de asistencia de emergencia para el alquiler de Long Beach.

El programa Bizcare también cuenta con oficinas móviles.

Martínez le dijo a Telemundo 52 que el programa también le ayudó a llenar la solicitud.

“Yo me sentía insegura para hacer la aplicación porque no tengo mucha inteligencia avanzada en la computadora. Ellas me ayudaron a ayudar a la papelería”, agregó Martínez.

“[Los trabajadores de Bizcare] traemos nuestra computadora a su lugar de negocio, le ayudamos a llenar la aplicación, y le ayudamos a buscar los documentos que usted necesita para aplicar, así usted no tiene que preocuparse", dijo López.

Este grupo se dedica a asistir y educar a los dueños de pequeños negocios sobre los subsidios, préstamos, asistencia técnica y otros recursos disponibles en la ciudad de Long Beach.

La próxima semana BizCare llegará a diferentes ubicaciones para ofrecer ayuda:

Para más información llame al 562-570-4249 o entre a la página de internet BizCare Program.

También pueden enviar un correo electrónico al 4biz@longbeach.gov