Amplían elegibilidad para vacunar a mayores de 16 años en más condados de California

Más condados de California están abriendo las vacunas a los adultos más jóvenes, una semana antes de que el estado amplíe la elegibilidad para todos los mayores de 16 años.

Al mismo tiempo, los funcionarios de salud pública de California advirtieron el jueves sobre disminuciones en el suministro debido a una reducción nacional de la vacuna de una sola inyección Johnson & Johnson en las próximas semanas.

El estado ha recibido alrededor de 2.4 millones de dosis esta semana, pero espera 2 millones la próxima semana y 1.9 millones de dosis la semana siguiente. Esto se suma a la vacuna enviada directamente a las farmacias y los centros de salud comunitarios desde el gobierno federal.

El condado de Santa Clara en el Área de la Bahía de San Francisco y el condado de Fresno en el valle central son los últimos en abrir las vacunas a todas las personas elegibles para recibir una, aunque los residentes más jóvenes en Santa Clara deben reservar una cita para el 15 de abril o más tarde. Las personas mayores de 16 años pueden recibir la vacuna Pfizer, mientras que las vacunas Moderna y Johnson & Johnson son para personas mayores de 18 años.

“El suministro de la vacuna COVID-19 se ha vuelto más estable. Podemos adelantarnos a la línea de tiempo (estatal) y hemos sido aprobados para levantar las restricciones vigentes para expandir la elegibilidad”, dijo Joe Prado, quien encabeza las vacunas del condado de Fresno.

Ese podría no ser el caso la próxima semana cuando la elegibilidad se expanda en todo el estado y el suministro de vacunas se reduzca.

Pero esta semana, la disponibilidad sigue siendo mixta, y algunos lugares informan un exceso de citas abiertas. El condado de Humboldt en el norte de California, por ejemplo, instó a los residentes a hacer una cita, diciendo que había “cientos de dosis” disponibles durante el fin de semana.

De manera similar, un sitio de vacunación masiva en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, anunció que admitiría adultos sin cita previa debido al exceso de citas. Pero a última hora de la mañana del jueves, el sitio rechazaba a la gente debido a la demanda.

El portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia de California, Brian Ferguson, dijo en un correo electrónico a The Associated Press el jueves que el registro anticipado a través del sistema estatal My Turn es la única forma de garantizar una vacuna allí.

“En la medida en que esas citas no se lleven a cabo, puede haber un número limitado de citas disponibles para personas mayores de 18 años entre mañana y el domingo cuando la administración del sitio se transfiera a la ciudad”, dijo.

El gobernador Gavin Newsom anunció el martes que el estado de casi 40 millones de habitantes levantará la mayoría de las restricciones pandémicas el 15 de junio, siempre que las tasas de hospitalización se mantengan bajas y haya suficiente vacuna para todos. No está claro si la caída en el suministro afectará la fecha de reapertura de California, aunque la oficina del gobernador dijo en las redes sociales que "California está en camino de abrir de manera segura el 15 de junio".

California ya ha vacunado al 72% de las personas mayores de 65 años con al menos 1 dosis, y el 43% de la población de 16 años o más ha recibido al menos 1 dosis. Más de 8 millones de personas de un estimado de 32 millones elegibles están completamente vacunadas.

Los californianos de 16 años o más pueden programar citas a partir del 15 de abril.