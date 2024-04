Recuerdan a amigo que murió en un choque en Jefferson Park

A más de 100 millas por hora, la semana pasada, un negligente conductor se estrelló contra un camión de entrega de paquetes, en el área de Jefferson Park, dejando a dos personas muertas.

El trágico accidente ocurrió antes del mediodía cerca de la intersección de Arlington Avenue y la calle W. 29th del jueves, cuando el conductor de un BMW, bajo efectos de alcohol, chocó contra un camión UPS, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Una de esas víctimas fue Óscar René Santos Farela, de 26 años. Irónicamente, era amigo del conductor e iba en la parte de atrás de ese vehículo. En el asiento delantero iba la novia del chofer, quien también murió en el accidente.

En un video de exclusivo para Telemundo 52, se ve el momento cuando una persona sale del asiento del conductor e intenta huir de la escena.

“Hay una discusión entre Óscar y el conductor más o menos diciendo cómo que bájale para por favor [a la velocidad]”, dijo José Suárez, amigo de la víctima.

Según Suárez, esa fue la última conversación vía telefónica que Farela tuvo antes de que su amigo, estuviera en el vehículo en el área de Jefferson Park.

Cámaras de residencias aledañas captaron como a toda velocidad sucedió el impacto.

“Pero ver a una persona cercana no te prepara para eso”, dijo Suárez.

José y Brendan sirvieron en las fuerzas armadas, y son amigos de infancia de Farela. Ellos cuentan que a sus 26 años, él soñaba con seguir sus pasos.

"Me recuerdo de que me dijo de qué él quiso seguir con esta decisión porque él quería su casa, ya quería a su familia", dijo Brendan Aguirre, amigo de Farela.

Farela no pudo cumplirlo, ni tampoco construir una vida junto a su novia. El amigo que conducía, no solo iba a exceso de velocidad, sino aparentemente bajo influencia de alcohol o drogas. Para quienes crecieron con él, un verdadero amigo jamás hubiera sido tan irresponsable.

“Que conmigo no hubiera pasado porque no lo hubiera puesto en esa situación y estoy seguro de que Brendan tampoco. No quiero hablar sobre la otra persona porque no me interesa, dejaré que la justicia tome su rumbo”, dijo Suárez.

Un buen samaritano que vive frente a donde ocurrió el choque salió al escuchar el estruendo de eso del mediodía. En un video que él grabó, se ve a una persona saliendo del asiento del conductor, intentando irse de la escena. La novia del responsable iba en el asiento delantero y también perdió la vida.

“Yo salí corriendo detrás de él diciéndole que no podía huir de algo”, dijo Carmichael Guillemet, un buen samaritano. Minutos después, el conductor fue arrestado.

Seres queridos han creado un fondo en internet para ayudar con los gastos fúnebres de Farela.

“Esto es algo que daña vidas y la vida es única y la vida es preciosa y para ponerte en situaciones difíciles así no vale la pena”, dijo Suárez.