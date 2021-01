Amenazan arrestar a quienes no usen mascarilla y causen desórdenes

La advertencia está hecha: aquellas personas que no porten mascarilla en sitios públicos en Los Ángeles y acosen a otros por protegerse el rostro con el cubrebocas, van a ser arrestados.

El anuncio lo hizo el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti que dijo la policía tiene instrucciones de poner mano dura y de realizar arrestos, esto tras recientes protestas o desórdenes en los que manifestantes con la cara descubierta han hostigado a otros en sitios públicos por el uso de la mascarilla.

Aunque pueda resultar insólito para algunos, en medio de una pandemia mortal y con el alto número de casos, estas acciones de manifestantes negándose a ponerse la mascarilla y causando revuelo en centros comerciales, supermercados y en plena calle siguen ocurriendo en Los Ángeles, pero el alcalde de la ciudad advirtió el jueves que los oficiales de la policía no se quedarán de brazos cruzados.

“No tendremos oficiales parados sin hacer nada al ver eso, vamos a tomar acción y no nos pongan a prueba porque terminarán en la cárcel, con una citación o siendo enjuiciados”, amenazó Garcetti.

Residentes de la ciudad de Los Ángeles creen que ya es hora de poner mano dura a infractores que no usen mascarilla.

“Es mejor arrestar o dejar un ticket para qué aprende y no volver a hacerlo”, dijo Luis González, a favor de castigar a infractores.

“Yo pienso que deberían de tomar medidas de dar infracciones y arrestos”, dijo Omar Magaña, a favor de castigar a infractores.

Pero hay quienes siguen estando en desacuerdo con la medida de protección.

“No estoy de acuerdo con eso, solo espero que todo regrese como antes”, dijo un joven.

Este hombre se topó hoy precisamente con uno en una tienda

“No traía mascarilla, era un güero y le dije por qué no la traes y me dijo que no era mi problema”, dijo Roberto Padilla, a favor de castigar a infractores.

Y para evitar que riesgosas situaciones sigan ocurriendo pide a las autoridades no solo amenazar, sino actuar.

“Tienen que actuar, no tienen que decirlo, tienen que actuar, porque como vamos, esto no va a terminar”, dijo Padilla.

Y en el más reciente revuelta que mostramos ocurrida en Century City este fin de semana, no hubo ningún arresto, solo hubo dos reportes por agresión.