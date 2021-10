Durante el Mes de la Herencia Hispana celebramos todas las tradiciones que nos recuerdan donde estamos y hacia donde vamos.

Telemundo 52 habló con una de las altaristas del Día de Muertos más reconocidas en Los Ángeles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Mi mamá decía que todos sufrimos tres muertes; la primera muerte es el día que damos nuestro último suspiro y morimos; la segunda muerte es el día que nos entierran para jamás vernos sobre la tierra, y la tercera, pero la más temida: ser olvidado”, dijo Ofelia Esparza.

Grand Park albergará su novena conmemoración anual del Día de los Muertos con una instalación de arte de 12 días, con altares enfocados en la comunidad. La instalación estará abierta hasta el 2 de noviembre.

Al pensar en el Día de Muertos, imaginamos velas, pan de muerto, ofrendas, flores de cempasúchil y el altar. En Los Ángeles, tenemos a la mayor exponente de esta herencia magnífica, se trata de Ofelia Esparza quien se ha dedicado a traer la tradición de los altares a nuestra ciudad.

“Empecé así en lugares públicos hace 40 años”, dijo Esparza.

"No nomás era una forma de arte, sino una tradición de mi mamá, y mi mamá decía que no tanto la ofrenda, pero de no olvidar a nuestros antecedentes, nuestros seres queridos”, añadió.

La trayectoria de Esparza, junto a Rosanna, una de sus seis hijos, la ha llevado a enseñar el arte del altar por todo el mundo, desde exhibiciones en museos, hasta ser parte elemental de la película de ‘Coco’, pero para ellas, el significado real del altar es algo más profundo.

“Ahora muchas de esas cosas se pueden comprar en las tiendas grandes”, dijo Rosanna Esparza Erins, artista y altarista.

“Algo hecho por sí mismo carga mucha más gratitud y energía para la ofrenda. Esa actividad de hacer las flores es la ofrenda”, dijo.

Una de las obras más representativas de Ofelia y Rosanna es precisamente un altar, en donde al centro está ubicada en La Placita Olvera, y en cada espacio se honra a cada cultura que forma parte de esta ciudad.

“Pedían que la ofrenda fuera para celebrar las diversas culturales de Los Ángeles”, dijo Ofelia.

“La Placita Olvera es lo central de este pueblo tan grande, y traer a todos los grupos culturales como en un Nacimiento fue algo muy tremendo”, dijo Rosanna.

El altar está ubicado en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, y está abierto al público para que las familias se reúnan a conmemorar nuestra cultura.