‘Altadena no se vende’. Residentes se manifiestan contra el desplazamiento tras los incendios

Mientras Altadena se recupera del devastador incendio de Eaton, los residentes aseguran que su comunidad no será desplazada.

En un grito de unión para preservar el legado de la ciudad, varias decenas de manifestantes se reunieron el domingo en la intersección de Woodbury y Lincoln, para enviar un mensaje claro: Altadena no está en venta.

"No necesitamos que nadie venga a comprar nuestras casas, sólo queremos reconstruir y volver a tener nuestras propiedades", dijo María Sánchez, vecina de Altadena.

Después de que el incendio de Eaton arrasara su comunidad, los propietarios de Altadena están decididos a restaurar lo perdido.

"La familia de mi marido compró en los años 70, antes de los 70, así que son una de las primeras familias afroamericanas que pudieron comprar cuando no podían comprar en otras zonas, parte de lo que nos gusta de este barrio es lo diverso que es, nuestros hijos son étnicamente culturalmente mixtos, y por lo tanto esta es una comunidad donde hay una larga historia de diversidad", dijo María Martínez.

La misión del grupo "Altadena Not For Sale" (Altadena no está en venta) es ayudar a las personas sin seguro o con seguro insuficiente a permanecer en Altadena proporcionándoles apoyo y recursos.

"Los habitantes de Altadena han estado aquí durante generaciones y han compartido su riqueza generacional entre ellos. Y la forma de tener riqueza es con la propiedad, y tememos que si venden sus tierras, van a perder su riqueza», dijo Melissa Michelson, organizadora de Altadena Not For Sale.

A muchos les preocupa que los inversores intenten aprovecharse de ellos; su principal preocupación es asegurarse de que no vengan grandes promotores y construyan proyectos residenciales a gran escala que no encajen con el encanto y el carácter de Altadena.

"Recibimos llamadas casi de inmediato, pero un abogado nos aconsejó que les recordáramos que eso va contra la ley", explica Sánchez. "¿Sabe si va a reconstruir, quiere reconstruir?, y cuando les contestaba me decían: “Ah, no hace falta que se meta en líos, puede vender y comprarse una casa nueva'".

El grupo está facilitando formas de trabajar con contratistas que restauren el estilo arquitectónico histórico de Altadena y, al mismo tiempo, ayuden a proteger la comunidad para las generaciones futuras.

"No te rindas, no estás solo y no estamos en venta", dijo Sánchez.

Aparte de los recursos y el apoyo, el grupo está vendiendo «Altadena no se vende» mercancía, todos los ingresos se destinarán a la fabricación de estos signos de césped para distribuir alrededor de la comunidad de Altadena.