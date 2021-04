Alta tensión en la contraprotesta del mitin ‘Las Vidas Blancas Importan” en Huntington Beach

La policía de Huntington Beach está planeando una mayor presencia el domingo en caso de un posible enfrentamiento entre los asistentes a una manifestación planificada "White Lives Matter" y los contramanifestantes.

La policía no brindó detalles sobre sus planes para monitorear la manifestación, aparte de decir "se espera un aumento de personal de seguridad pública".

"Habrá un gran contingente de agentes de policía trabajando en el área, junto con varios activos, incluida una unidad montada regional y activos de aviación", dijo el teniente de policía de Huntington Beach, Brian Smith. "Los recursos adicionales de las agencias aliadas también estarán disponibles en caso de que surja la necesidad, que es una práctica común para grandes eventos planificados, incluidos eventos deportivos, eventos comunitarios, mítines y protestas".

Carrie Braun, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, dijo que el alguacil prometió que sus unidades de patrulla montada ayudarán con el control de multitudes y la aplicación de la ley. Los investigadores también estaban monitoreando las conversaciones en línea para ver si habrá protestas similares en otros lugares, dijo Braun.

La manifestación, que se cree que es parte de un grupo coordinado a nivel nacional de protestas supremacistas blancas planificadas en todo el país en varias ciudades, está programada para la 1 p.m. en el muelle de Huntington Beach. Los activistas de Black Lives Matter han programado una contraprotesta en el muelle a partir de las 11 a.m.

Los eventos planeados se producen en un momento en que la intolerancia anti-asiática está aumentando durante la pandemia y las comunidades locales, incluidas Newport Beach, Huntington Beach y Villa Park, han sido empapeladas con folletos publicitarios del Ku Klux Klan.

El lunes 5 de abril, el Concejo Municipal de Huntington Beach votó unánimemente para condenar la violencia y los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático y para condenar la supremacía blanca. Otro pidió eventos patrocinados por la ciudad para contrarrestar el mitin planeado "las vidas blancas importan" el domingo. Estos eventos están programados para el 18 de abril en Central Park.

Los senadores Dave Min, demócrata de Irvine y Tom Umberg, demócrata de Santa Ana, y la asambleísta Cottie Petrie-Norris, demócrata de Newport Beach, emitieron el viernes un comunicado condenando el mitin del domingo organizado por los Caballeros Blancos Leales.

"Condenamos inequívocamente el nacionalismo blanco y la ideología racista promovida por el Ku Klux Klan", se lee en el comunicado. "Si bien reconocemos los derechos de todos los estadounidenses, incluso de los racistas más viles que existen, a expresar sus opiniones, queremos declarar en voz alta y clara que las opiniones expresadas por el KKK y otros grupos nacionalistas blancos no reflejan las opiniones de los residentes del condado de Oange o funcionarios electos.

"Nuestra rica diversidad hace que el condado de Orange y Huntington Beach sean más fuertes y mejores. Nos unimos al Ayuntamiento de Huntington Beach para condenar la supremacía blanca y lo aplaudimos por planificar una serie de eventos a favor de la diversidad para contrarrestar el repugnante mensaje promovido por el KKK y otros organizadores del mitin White Lives Matter de este fin de semana".

El jefe de policía interino de Huntington Beach, Julian Harvey, publicó la siguiente declaración en Facebook el miércoles:

"El Departamento de Policía de Huntington Beach está al tanto de los eventos planeados en Huntington Beach el 11 de abril de 2021 y está tomando medidas para garantizar la seguridad pública mientras se preserva la capacidad de los participantes para ejercer sus derechos constitucionales independientemente del mensaje o ideología.

"Esperamos que eventos como este sirvan como una oportunidad para la unidad en lugar de una plataforma para difundir el odio, la intolerancia y la división. La ciudad de Huntington Beach defiende con orgullo los valores de diversidad, equidad e inclusión.

"Con este fin, los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Huntington Beach desempeñarán sus funciones de manera profesional e imparcial. Puedo asegurarles que no toleraremos ningún acto de violencia o comportamiento delictivo destinado a intimidar a otros".

Alison Edwards del Consejo de Relaciones Humanas de OC dijo que su organización llevará a cabo un taller virtual sobre Zoom a la 1 p.m. el domingo para ayudar a los residentes a enfrentar los actos públicos de racismo.

"Proporcionará herramientas sobre cómo ponerse de pie e interrumpir cuando veas odio e intolerancia", dijo.

"Si puede estar razonablemente seguro de que puede estar a salvo, hay una serie de cosas que las personas pueden hacer" cuando se encuentran con un acto racista en público", como crear una distracción como simplemente preguntar qué hora es para interrumpir la interacción, '', Dijo Edwards.

Desde enero, la organización ha registrado 14 incidentes de odio contra los asiáticos, dijo Edwards. Una de las víctimas fue la atleta olímpica de kárate estadounidense Sakura Kokumai, quien recientemente relató cómo fue sometida a insultos racistas mientras hacía ejercicio en un parque en Orange.

Edwards dijo que el HRC también está trabajando en esfuerzos para proporcionar un foro para los residentes cuando se dicten veredictos en el juicio de Derek Chauvin por el asesinato bajo custodia de George Floyd en Minnesota el año pasado.

En respuesta a los volantes del KKK, el Ayuntamiento de Huntington Beach en una votación de 6-0 el lunes, con una abstención, aprobó una resolución que reafirma el compromiso de la ciudad con la inclusión y otras dos que denuncian el discurso de odio, y específicamente la supremacía blanca.

Peter Levi, director regional de la Liga Anti-Difamación en el condado de Orange, dijo que la frase White Lives Matter se remonta a 2015. Era una "respuesta racista" a los "problemas de justicia racial que estaban ocurriendo en nuestro país" en ese momento, Levi dijo.

Es difícil saber cuántas personas asistirán al mitin, dijo Levi. Pero señaló que "todos los días después del 6 de enero hemos aprendido que si te presentas y muestras tu rostro, hay consecuencias en el mundo real", refiriéndose a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio en la que muchos participantes fueron identificados a través de publicaciones en redes sociales.

La cantidad de propaganda racista se duplicó el año pasado en comparación con 2019, dijo Levi. Se circularon alrededor de 5,000 piezas de propaganda en las comunidades y en los campus, dijo.

"Hemos registrado 49 incidentes de propaganda de supremacistas blancos en el condado de Orange solo en 2020", dijo Levi.

Los volantes racistas del KKK a menudo pueden ser herramientas para guiar a las personas a foros en línea, donde los activistas "arrastran a la gente por estos agujeros de conejo" y la mayor parte de la radicalización tiene lugar, dijo Levi. El movimiento está impulsado por "estas locas teorías de conspiración fabricadas sobre los blancos”, dijo.

Los supremacistas blancos son especialmente activos en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19, dijo Levi.

"Lo que hemos aprendido es que cualquier crisis, económica, de salud o incluso desastres naturales, son oportunidades que los extremistas aprovecharán para difundir su mensaje", dijo. "Ciertamente lo hemos visto a través de la pandemia".

Siempre es difícil determinar cuándo involucrarse para oponerse a las reuniones de supremacistas blancos, dijo Levi.

"A veces atrae más atención y trae un megáfono a otros que de otra manera no lo recibirían", dijo. "Siempre es una consideración para los contramanifestantes. También hay problemas de salud y seguridad para todos los involucrados...Ciertamente queremos proteger los derechos de la Primera Enmienda y, con suerte, no pasar nada peligroso para nadie...Pero a veces tenemos que hacer oír nuestra voz porque no hacer nada es peor.”

El sábado, la NAACP del condado de Orange emitió un comunicado aclarando su oposición a la contraprotesta planeada por Black Lives Matter, y algunos de sus partidarios citaron preocupaciones sobre la posible violencia.

"La NAACP del Condado de Orange NO apoya la próxima contraprotesta de Huntington Beach contra la manifestación White Lives Matter Rally el domingo 11 de abril de 2021", dijo el comunicado.

"Si bien la OC NAACP aplaude los esfuerzos de protesta pacífica en todo el país, no sancionamos este evento en particular y buscamos dejar clara nuestra posición sobre este tema. Nuestras oraciones son por la seguridad de todas las personas, y nunca obstaculizaríamos el derecho de nadie a libertad de expresión. Los artículos recientes que vinculan a nuestra organización con este evento son de hecho incorrectos".