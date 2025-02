“Alla me pienso quedar”: Madre de familia se prepara para autodeportarse a México

La orden ejecutiva de deportaciones masivas del presidente Donald Trump está causando miedo entre varias personas que no cuentan con un estatus migratorio.

Una madre de familia, de origen mexicano, que reside en el sur de California, ha tomado la decisión de regresar a su estado natal.

María, una madre de familia que no quiso revelar su identidad por temor, dice ha vivido y trabajado en este país por más de 18 años, y a pesar de que han tratado de arreglar su estatus migratorio, no ha tenido éxito.

La decisión de regresar al país que la vio nacer ha sido una de las más duras determinaciones para esta madre de familia.

Originaria del estado de Michoacán, buscó el sueño americano por casi dos décadas trabajando en el campo. La madre de dos hijos nacidos en este país, hoy solo piensa en la travesía que le espera para comenzar de nueva cuenta, aunque está buscando cómo llevarse todas sus pertenencias.

“Pues todo lo que he comprado, mis televisiones, mi refrigerador y, a lo mejor, mi carro. La verdad no es mucho y si todo me lo llevo, porque, pues creo que ya no regresaré, tengo mi casa allá y pues allá me pienso quedar”, dijo María.

Para personas como María, el Consulado de México, en todas sus oficinas en Estados Unidos, cuenta con el programa de “Lista de Maneje a Casa”, que permite que las personas ciudadanos mexicanos, quienes residieron en el extranjero puedan importar sus pertenencias de hogar libres de impuestos de importación.

Algunas pertenencias incluyen:

ropa y mobiliario de casa

aparatos eléctricos y electrodomésticos, además de libreros

herramientas de uso personal

Los vehículos y utensilios para uso comercial no forman parte de esta lista.

Aunque María ha decidido no regresar a los Estados Unidos, ella dijo que cuando sus hijos cumplan con la mayoría de edad, apoyará su decisión si quieren regresar a EEUU.

“Yo pienso que cuando ellos tengan la mayoría de edad ellos van a regresar, yo no, yo me quedo en mi país”, dijo María.

Sí necesita más información, puede en enviar un correo electrónico a rmedinap@sre.gob.mx o visassbe@sre.gob.mx