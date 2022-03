Aliviarán deudas del DWP a angelinos afectados por la pandemia del coronavirus

Los funcionarios de Los Ángeles lanzaron este miércoles una campaña para informar que aún está disponible el alivio de la deuda de servicios públicos a los angelinos que están luchando para pagar sus facturas de agua y electricidad durante la pandemia de COVID-19.

El programa “Help Is On The Way'' (La ayuda está en camino) comenzó a proporcionar $275 millones en créditos automáticos a clientes residenciales y comerciales del Departamento de Agua y Energía sin pagar al comienzo del año, y esos créditos se completarán a fin de mes.

“Queremos que las empresas y las personas no se estresen por después de que el COVID-19 se haya ido porque tienen deudas con su empresa de servicios públicos”, dijo el miércoles el alcalde Eric Garcetti.

“Así que el peso que ahora se han quitado de los hombros los angelinos y las nuevas oportunidades que tienen para avanzar, es lo que estamos celebrando hoy”, dijo el alcalde.

En el transcurso de la pandemia, cientos de miles de residentes y negocios de Los Ángeles acumularon $827 millones en facturas impagas, dijo Garcetti.

Los $275 millones en alivio de la deuda se aplicaron automáticamente a las personas, sin que tengan que completar papeleo o solicitar el alivio, dijeron las autoridades.

Los clientes que reciban la ayuda también recibirán una notificación por correo electrónico.

“Lo hicimos fácil, y espero que sea una lección para que el gobierno se mueva hacia adelante. LADWP simplemente borró la deuda de sus cuentas”, dijo Garcetti.

Los fondos de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense y el estado permitieron que el programa eliminara la deuda de servicios públicos de 280,000 hogares y negocios en Los Ángeles, dijeron funcionarios el miércoles.

Una versión anterior del programa también usó $50 millones a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus.

Garcetti dijo que la ciudad también está buscando financiamiento adicional del estado para la deuda de servicios públicos de aguas residuales.

La presidenta del Concejo Municipal, Nury Martínez, dijo que los funcionarios estaban trabajando para informar de la campaña Help Is On The Way porque “incluso ahora, hay programas de deuda de servicios públicos disponibles que muchos angelinos simplemente no saben que están disponibles para ellos''.

Agregó que las personas que han recibido créditos automáticos todavía son elegibles para alivio adicional.

"Necesitamos asegurarnos de que todos los angelinos sepan que tienen acceso a estos programas cruciales", dijo Martínez.

La moratoria sobre los cortes de servicios públicos que comenzó a principios de la pandemia está vigente hasta fin de mes.

La presidenta de la Junta de Comisionados de Agua y Energía, Cynthia McClain-Hill, instó el miércoles a los angelinos de bajos ingresos a inscribirse en el nuevo programa de descuento "E-Z Save" del DWP, que se puede encontrar en el siguiente enlace.

Las personas también pueden visitar ladwp.com/cares para obtener información sobre las opciones de alivio, junto con los créditos automáticos, las personas pueden obtener programas de asistencia financiera, descuentos y planes de pago extendido, lo que permite a los clientes de “E-Z Save'' pagar sus facturas durante cuatro años.