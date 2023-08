CPUC y SoCalGas llegan a un acuerdo de $71 millones por explosión de gas en Aliso Canyon

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) anunció el jueves que acordó un acuerdo de $71 millones con Southern California Gas Co (SoCalGas) por la fuga de Aliso Canyon de 2015 cerca de Porter Ranch que obligó a miles de residentes a abandonar sus casas, en lo que se considera la mayor fuga de gas en la historia de los Estados Unidos.

El acuerdo entrará en vigencia en 30 días, a menos que una de las partes del caso opte por apelar o un miembro de la CPUC solicite una revisión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

"Nos complace resolver este importante asunto después de casi ocho años", dijo el portavoz de SoCalGas, Chris Gilbride, en un comunicado.

La compañía de gas del sur de California anunció unos acuerdos que se espera que resuelvan sustancialmente todos los litigios civiles contra SoCalGas relacionados con la fuga de la instalación de almacenamiento de gas natural de Aliso Canyon en 2015.

La fuga de Aliso Canyon comenzó el 23 de octubre de 2015 y no se cerró hasta mediados de febrero de 2016. Se liberaron a la atmósfera casi 100,000 toneladas de metano y otras sustancias durante 118 días.

Según la CPUC, el acuerdo de conciliación anunciado el jueves requiere que SoCalGas pague $71 millones en la Cuenta de Recuperación de Aliso Canyon, que fue creada por la Legislatura estatal para abordar los problemas derivados de la fuga, incluidos los problemas de calidad del aire y la salud pública.

La empresa de servicios públicos también tiene prohibido intentar recuperar los costos del acuerdo de los contribuyentes, ni puede facturar a los contribuyentes por otras implicaciones financieras de la fuga, incluido un acuerdo civil de $1.8 mil millones alcanzado en 2021 para resolver reclamos por daños de más de 35,000 personas.

Según la CPUC, cualquier solicitud de aumentos de tarifas de SoCalGas durante los próximos cinco años debe incluir un certificado de la empresa de que los aumentos no se utilizarán para compensar los costos de ninguno de los gastos relacionados con Aliso Canyon especificados en el acuerdo.

Esos gastos incluyen aproximadamente $126 millones en acuerdos con agencias gubernamentales, $462 millones en costos de vivienda para residentes desplazados durante la fuga, $108 millones para un estudio de las causas de la fuga y $376 millones para abogados, litigios y otros costos regulatorios.

En septiembre de 2016, SoCalGas no impugnó un cargo de delito menor por no informar de inmediato la fuga de gas. Otros tres cargos por delitos menores, un cargo por descargar contaminantes del aire y dos cargos más por no informar sobre la liberación de materiales peligrosos, fueron desestimados como parte del acuerdo.

Según su acuerdo de conciliación de $4 millones con los fiscales, SoCalGas debía instalar y mantener un sistema de monitoreo de metano infrarrojo en el sitio de Aliso Canyon, cuyo costo se estima entre $1,2 millones y $1,5 millones, y contratar a una empresa externa para probar y certificar que el sistema de monitoreo y los monitores de presión en tiempo real que se colocarán en cada pozo de gas funcionan correctamente.

El acuerdo también ordenó la contratación de media docena de empleados a tiempo completo para operar y mantener los nuevos sistemas de detección de fugas las 24 horas del día a un costo de alrededor de $2,25 millones durante tres años.

El acuerdo también requería que la compañía revisara y adoptara nuevas políticas de informes para las emisiones reales y amenazadas de materiales peligrosos a las agencias correspondientes, y ordenó cursos de capacitación sobre los procedimientos de notificación adecuados para todos los empleados de la empresa de servicios públicos que trabajan en las instalaciones de almacenamiento de gas natural dentro del condado de Los Ángeles.