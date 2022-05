Alimentos y ropa gratis para estudiantes y sus familias en Moreno Valley

Estudiantes o sus familias que estén pasando por difícil momento económico pueden solicitar ayuda como comida, ropa o zapatos, entre otros servicios, y todo es gratis.

Dominga Hernández es madre de 7 hijos, su esposo es el único trabaja, su salario es poco, por lo que las necesidades en la familia son varias.

“Me dan zapatos, ropa y también comida, y todo eso me ayuda mucho”, dijo Hernández, madre de familia.

Cinco de sus hijos son estudiantes de la escuela Creekside que pertenecen al Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley, y este día acudió al centro de ayuda comunitaria para recibir algo de ropa y comida que será de gran ayuda para sus niños.

“Le doy gracias a las personas que están dando esta ayuda a la comunidad, y que Dios los bendiga a cada una de esas personas”, señaló Hernández.

El Centro del Bienestar, como también es conocido, tiene como objetivo brindar ayuda a los estudiantes de bajos recursos o que viven en la indigencia y a sus familias, todo el apoyo para que continúen asistiendo a sus clases.

“Cuando los estudiantes no tienen comida, no tiene ropa, o no tienen un lugar para dormir, eso afecta su bien estar, y aquí hacemos todo lo posible para tener esos recursos”, dijo Anai Velasco, vocera del centro de ayuda.

Y gracias a las donaciones y la administración del distrito escolar, el centro cuenta con un salón de productos de comida, una sala con zapatos y prendas de vestir, y un lugar para lavar ropa y bañarse, y todo es gratis.

“Hay familias que vienen cada semana, y otras vienen cada mes. Honestamente, lo que la familia necesite, aquí estamos para servirles”, añadió Velasco.

El lugar está abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en la escuela primaria Creekside ubicada en la cuadra 13563 Heacock Street, en la ciudad de Moreno Valley.

De acuerdo al Distrito Escolar de Moreno Valley, actualmente se le da ayuda a más de mil familias de estudiantes, y el único requisito es que los niños sean estudiantes de su distrito.

Para más información puede llamar a los números siguientes: