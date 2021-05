Algunos negocios ofrecen privilegios a personas vacunadas completamente contra el COVID-19

No se sorprenda la próxima vez que acude a un evento deportivo, concierto o hasta un bar, y le pidan que compruebe que se ha vacunado.

Ahora, unos negocios le están dando preferencia a aquellas personas que ya están completamente vacunadas.

Los anuncios recordándonos sobre el uso de la mascarilla están en todas partes, pero aunque no está bien definido si exigir comprobante de vacunación es legal, algunos negocios ya lo están exigiendo.

En los juegos de los Dodgers hay una sección designada para fanáticos vacunados. Para los conciertos en el Hollywood Bowl se habla de dar prioridad en boletos, y un bar por la pandemia se ha convertido en un club privado solo para vacunados, la membresía cuesta $10.

Jonathan Katz, propietario de ‘Riskey Business’, dijo que si quiere visitar el bar será necesario proporcionar prueba de vacunación e identificación con foto.

Katz añadió que la respuesta ha sido fantástica, y el cupo máximo en el establecimiento es de 140 personas.

Actualmente, su capacidad en el bar es de 30 o 40%. La mascarilla dijo, es opcional porque todos los que lleguen a su negocio, ya todos están vacunados.

¿Y Qué piensan otros de que un negocio les pida comprobar que estén vacunados?

“Que respete uno la decisión del lugar donde uno va a entrar”, dijo Victoria Varona, que dijo no ser una molestia mostrar un comprobante de la vacuna contra el COVID-19.

Pero esa opinión no es universal, y dos comités de legisladores en Sacramento ya estudian la propuesta de Ley 327, que prohibiría exigir comprobante de vacunación a individuos para entrar u obtener servicios en cualquier entidad pública o privada, que reciba fondos estatales.

Cabe mencionar que "no" existe un pasaporte de vacunación, solo la tarjeta que debe haber recibido al vacunarse y "podría" terminar siendo necesaria para entrar a algún negocio, donde están los típicos letreros de no zapatos no camisa no servicio, y quizás se podría agregar no mascarilla, no vacuna, no servicio.

Los negocios privados tienen un margen muy amplio sobre lo que pueden pedir a sus clientes, pero para que no se pida prueba de vacunación, es necesario pasar una ley estatal u ordenanza local.