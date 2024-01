Algunos limosneros pueden ser parte del crimen organizado, advierte Policía de Irvine

El Departamento de Policía de Irvine está advirtiendo al público sobre limosneros agresivos que, según ellos, podrían no ser personas necesitadas en absoluto, sino parte de una red de crimen organizado.

La policía de Irvine dijo que está viendo un aumento en el crimen que se duplica, quitándole dinero a los residentes trabajadores.

“La fórmula es un producto popular en estos momentos, especialmente entre nuestros grupos de crimen organizado”, dijo el sargento de policía de Irvine, Karie Davies a NBC4.

La policía está respondiendo a más delitos fraudulentos con tarjetas EBT al comprar fórmula para bebés, especialmente en Target, según Davies.

"Cuando comienzan a rastrear de dónde proviene el pago, utilizan múltiples tarjetas de regalo diferentes, múltiples tarjetas diferentes con los nombres de las personas", dijo.

El 13 de diciembre, Target en Irvine Spectrum, llamó a la policía por una mujer que intentaba utilizar tarjetas fraudulentas para comprar 40 latas de fórmula para bebés, según Davies.

Cuando la policía respondió, lo que encontraron en la mujer fue preocupante: $4,000 dólares en efectivo y un cartel que decía: “VENDO ROSAS. POR FAVOR AYUDA PARA LA COMIDA. MAMÁ DE 4 NIÑOS LUCHANDO, ¡QUE DIOS LOS BENDIGA”!

"Tenía un cartel en su coche que usaba para solicitar dinero a la gente parada en la rampa de la salida de la autopista o en los estacionamientos de Ralphs u otros supermercados", dijo Davies.

La policía cree que la mujer es parte de una red de crimen organizado que roba cajeros automáticos y crea tarjetas EBT fraudulentas. Dicen que el grupo también es conocido por pedir limosna.

“El letrero decía algo sobre la necesidad de comida y que estaba luchando. Tiene cuatro hijos, pero en realidad está utilizando la información de otras personas para básicamente apoyar su estilo de vida”, añadió Davies.

Alex Rahmani, residente de Irvine, dijo a nuestra cadena hermana NBC4 que se ha encontrado con más limosneros en las gasolineras de Irvine, donde no solía hacerlo.

"La gente que pide dinero para gasolina se inventa una historia de que están con gente y luego no están con nadie", dijo Rahmani. "Una vez que sabes que la historia no es cierta, ya no sabes cuál es la verdad".

Davies dijo que es más seguro ayudar a los necesitados dándoles artículos como alimentos o donando a organizaciones sin fines de lucro, y las personas siempre pueden llamar a su equipo de salud comunitaria de salud mental para responder.

“Tenemos todo un equipo que saldrá y se pondrá en contacto con esas personas y les ofrecerá esos recursos”, dijo.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange está manejando los cargos de la mujer arrestada el 13 de diciembre. Ella enfrenta posibles cargos de robo y robo de identidad.

La policía respondió al mismo Target en Irvine Spectrum por tarjetas EBT fraudulentas para comprar fórmula para bebés nuevamente el jueves. Todavía están investigando las circunstancias de ese caso y quiénes están involucrados.