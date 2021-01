Algunos choferes de Uber y Lyft demandan por medida electoral en California

Conductores de servicios de transporte y entrega basados ​​en aplicaciones presentaron una demanda el martes para revocar una iniciativa de votación de California que los convierte en contratistas independientes en lugar de empleados elegibles para beneficios y protecciones laborales.

La demanda presentada ante la Corte Suprema de California dijo que la Propuesta 22 es inconstitucional porque limita el poder de la Legislatura para otorgar a los trabajadores el derecho a organizarse y excluye a los conductores de ser elegibles para la compensación de trabajadores.

La medida, que se aprobó en noviembre con un apoyo del 58%, fue la más cara en la historia del estado, ya que Uber, Lyft y otros servicios aportaron 200 millones de dólares en apoyo. Los sindicatos, que se unieron a los conductores en la demanda, gastaron alrededor de $20 millones para impugnarla.

"La Propuesta 22 no solo falla a nuestros conductores estatales de viajes compartidos, sino que falla la prueba básica de seguir nuestra constitución estatal”, dijo Bob Schoonover, del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. "La ley redactada por Uber y Lyft niega los derechos de los conductores según la ley en California y hace que sea casi imposible para los legisladores solucionar estos problemas".

Los conductores que presentan la demanda tienen varios obstáculos que superar, pero sus argumentos son convincentes, dijo Mary-Beth Moylan, decana asociada de la Facultad de Derecho McGeorge en Sacramento.

El primer desafío es lograr que la Corte Suprema de California lleve el caso en lugar de enviarlo a tribunales inferiores para sopesar los hechos, lo que podría retrasar el caso durante años. Para hacerlo, el tribunal superior tendría que encontrar que los argumentos son legales, no fácticos, y hay urgencia para decidir el asunto, dijo Moylan.

El segundo desafío es que los tribunales generalmente han otorgado una amplia deferencia a los votantes para aprobar tales iniciativas.

Las empresas podrán contratar a los conductores sin que tengan que pagarles beneficios.

"En términos generales, a los tribunales de California no les gusta anular la voluntad del pueblo", dijo Moylan. “Pero el reclamo de los peticionarios es que la gente realmente no tenía el poder para hacer lo que hizo. Hay casos en los que los tribunales de California han venido y han dicho ... es bueno que esto es lo que la gente quería hacer, pero nuestra constitución no permite que la gente haga esto ".

La demanda es la última ronda en la lucha de alto riesgo entre los trabajadores y los titanes de la economía de trabajo independiente, todos con sede en San Francisco.

La Propuesta 22 fue redactada por Uber y Lyft y apoyada por DoorDash, Postmates e Instacart para desafiar la histórica ley laboral AB5 aprobada por los demócratas en 2019. La ley amplió un fallo de la Corte Suprema de California que limitaba a las empresas a clasificar a ciertos trabajadores como contratistas independientes.

La medida otorgó a los servicios de entrega una exención de la ley que habría requerido brindar a los conductores protecciones como salario mínimo, horas extras, seguro médico y reembolso de gastos.

Según la medida, los conductores siguen siendo contratistas independientes exentos de mandatos como licencia por enfermedad y compensación de trabajadores, pero recibirían "beneficios alternativos", incluido un salario mínimo garantizado y subsidios para el seguro médico si tienen un promedio de 25 horas de trabajo a la semana.

Los despidos en Uber, Lyft o Airbnb, han sido todos de ingenieros, personal administrativo y gente que por lo general trabajaba en oficinas.

Uber y Lyft no hicieron comentarios horas después de ser contactados, pero un grupo que apoyó la iniciativa de la boleta emitió un comunicado criticando la demanda como un esfuerzo por anular la votación.

"Los votantes de todo el espectro político hablaron alto y claro, aprobando la Prop. 22 con un deslizamiento de tierra", dijo Jim Pyatt, un conductor de Uber en Modesto, en el comunicado. “Las demandas sin mérito que buscan socavar la clara voluntad democrática del pueblo no resisten el escrutinio de los tribunales”.

La demanda afirma que la medida interfiere con la autoridad de los legisladores estatales para establecer y hacer cumplir un sistema de compensación de trabajadores, lo que requeriría una enmienda constitucional.

"Están argumentando que esto debería haber sido una enmienda constitucional, no una enmienda estatutaria", dijo Moylan. "Creo que ese argumento probablemente tenga algunas bases".

Ella dijo que el resultado de eso podría depender de si el estatuto realmente cambió las disposiciones de compensación de trabajadores o hizo algo menos.

Otro reclamo en la demanda alega que la medida viola una regla que limita las medidas electorales a un solo tema. Moylan dijo que los tribunales generalmente han interpretado esto de manera amplia y no han encontrado violaciones basadas en ese reclamo.

"Creo que es un argumento intelectualmente meritorio", dijo. "No creo que sea un ganador".