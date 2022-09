Alguacil Villanueva tilda de títere a su contrincante Luna en debate electoral

La carrera por el puesto de alguacil del condado de Los Ángeles se aceleró durante un debate televisado entre el titular Alex Villanueva y el retador Robert Luna, quienes intercambiaron críticas en el escenario del Centro Cultural Skirball.

Villanueva llamó a Luna un candidato títere de la Junta de Supervisores durante el debate del miércoles por la noche. Mientras tanto, Luna criticó a Villanueva por investigar a sus enemigos, no abordar las supuestas pandillas de diputados en su departamento y desafiar las citaciones de la Comisión de Supervisión Civil del condado.

Luna se pintó a sí mismo como un sheriff que colaboraría con otros oficiales electos. Comenzó a criticar a Villanueva desde el comienzo del debate por tener lo que describió como una mentalidad de “nosotros contra ellos''.

Villanueva se ha enfrentado repetidamente con la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, los cinco miembros han respaldado a Luna.

“Parte de gobernar es no estar de acuerdo con la gente'', dijo Luna. “Es la forma como lo manejas. Trabajo con personas. Yo no trabajo para la gente. Ese es el contraste entre mi oponente y yo”.

Villanueva acusó a Luna de ser un "títere" de la Junta de Supervisores, que está a cargo del presupuesto del alguacil.

“Cuando trabajas con personas, eso no significa que eres un marioneta'', dijo Luna. "Cuando menosprecias constantemente a las personas que administran tu presupuesto, no estás sirviendo a nuestros residentes lo mejor que puedes".

Villanueva defendió una búsqueda reciente en la casa de la supervisora ​​del condado Sheila Kuehl, con relación a una investigación de corrupción, al afirmar que su oficina alertó al FBI y a la Oficina del Fiscal General del estado y que "la autoridad del alguacil es investigar el crimen, punto".

Pero Luna dijo que Villanueva se equivocó al “investigar a sus opositores políticos o enemigos'', alegando que ha llevado a la erosión de la confianza pública en el sheriff.

"No puedes hacer esto", dijo Luna. Villanueva respondió afirmando que Luna no tocaría la corrupción "ni con un palo de 10 pies porque su trabajo como títere es mirar hacia otro lado".

Villanueva también defendió su trabajo en la erradicación de supuestas pandillas de diputados dentro del departamento, afirmando que ha tomado todas las medidas legales posibles sin violar los derechos de sus empleados.

Villanueva retó a Luna a ``nombrar a un solo pandillero adjunto''. Luna respondió: “Acaban de escuchar. No reconoce que existen. No puedes arreglar un problema que no sabes que existe”.

Luna dijo que las pandillas de diputados han sido uno de los principales problemas que ha escuchado sobre la campaña electoral. Dijo que cree que es necesario que haya una intervención federal y estatal para abordar el problema.

Criticó a Villanueva por desafiar una citación para testificar frente a una Comisión de Supervisión Civil sobre el tema.

"Tenemos que mostrarle al público que pueden confiar en nosotros y ahora mismo no lo hacen", dijo Luna.

La encuesta más reciente realizada en agosto por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley tenía a Luna ligeramente por delante de Villanueva.

Luna se desempeñó como jefa del Departamento de Policía de Long Beach de 2014 a 2021, culminando una carrera de 36 años en el departamento.

Villanueva, quien prometió reformar el departamento en su primera campaña, ha visto cambiar su base política durante su mandato.

Además, se quejó de los esfuerzos para "quitar los fondos" a las fuerzas del orden, alegando que carece de recursos como alguacil.

Los dos discreparon sobre si trabajarían con el Fiscal de Los Ángeles, George Gascón. Villanueva ha criticado las políticas progresistas de Gascón, llamándolo "segundo defensor público".

"Y eso pone en peligro la seguridad de cada hombre y mujer aquí en el condado de Los Ángeles", dijo Villanueva.

Villanueva afirmó que Gascón no estaba presentando casos y que no iba a "jugar a fingir que vamos a trabajar juntos y tener esta relación maravillosa".

Luna usó la grieta como otro ejemplo de lo que describió como las fallas del alguacil para ser colaborativo. Dijo que el sheriff tenía una responsabilidad de trabajar con aquellos con los que no se llevaba bien.

"Esta tontería tiene que parar", dijo Luna. “Tenemos que empezar actuando como adultos y trabajar con la gente en beneficio de los residentes de este condado”.