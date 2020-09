Alguacil de Los Ángeles: enfaticen la confianza en el sistema de justicia

El alguacil del condado de Los Ángeles criticó el lunes a los funcionarios electos, figuras del deporte y líderes cívicos por "avivar las llamas del odio" mientras Estados Unidos lidia con el racismo y la brutalidad policial, diciendo que, en cambio, deberían enfatizar la confianza en el sistema de justicia penal.

Los comentarios del alguacil Alex Villanueva a The Associated Press se produjeron después de la emboscada de fin de semana a dos agentes que estaban en su vehículo policial estacionado cuando un hombre se acercó al lado del pasajero y disparó varias rondas.

Los agentes fueron golpeados en la cabeza y gravemente heridos, pero se espera que ambos se recuperen, dijo Villanueva. El agresor no ha sido capturado y no se ha determinado el motivo.

El tiroteo ocurrió en Compton, una de las comunidades cerca del sur de Los Ángeles, un área con una gran población negra que ha sido durante mucho tiempo un foco de tensión racial y desconfianza hacia la policía. Cientos de personas marcharon el sábado a la estación del Departamento del Alguacil en el sur de Los Ángeles para protestar por los disparos fatales de un hombre afroamericano el 31 de agosto y un adolescente afroamericano en 2018.

Ambos murieron a manos de agentes de la estación, que se encuentra a unas 6 millas (9,66 kilómetros) de donde los agentes fueron atacados el sábado. Después de ese tiroteo, un puñado de manifestantes se reunieron frente al hospital donde los agentes fueron atendidos e intentaron bloquear la entrada a la sala de emergencias. Los videos de la escena registraron a manifestantes gritando improperios a la policía y al menos un grito "Espero que ... mueran".

Villanueva dijo que la retórica airada está dificultando el trabajo de los diputados.

Dos agentes del sheriff se recuperan en el hospital después de recibir impactos de bala este fin de semana por un sujeto que se dio a la fuga en Compton. La recompensa para dar con el paradero del pistolero aumento hoy a $200,000.

“Están haciendo su trabajo y, sin embargo, tenemos gente que aviva las llamas del odio y simplemente sube el volumen cuando no lo necesitamos. Tenemos que rechazarlo”, dijo Villanueva. “Particularmente nuestros funcionarios electos y líderes cívicos y figuras deportivas, necesitan comenzar a enfatizar la confianza en el sistema, el debido proceso”.

Villanueva no especificó a ninguna persona en particular, pero muchos políticos y atletas han criticado duramente a la policía y han pedido que se eliminen los fondos de los departamentos a raíz del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano que murió en Minneapolis después de que un oficial blanco le presionara una rodilla en el cuello. rodaje de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin.

Las semifinales de la NBA se retrasaron el mes pasado cuando la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, y otras estrellas apoyaron la decisión de los Milwaukee Bucks de no jugar tras el tiroteo contra Blake. La ganadora del Abierto de Estados Unidos, Naomi Osaka, de Japón, usó máscaras con los nombres de las víctimas negras de la violencia durante todo el torneo de tenis.

Después de que Dijon Kizzee, de 29 años, muriera a manos de dos agentes del condado de Los Ángeles el mes pasado, la representante federal democrata, Maxine Waters, quien representa parte del sur de Los Ángeles, dijo que "aunque no conocemos todos los detalles de este incidente" comparte la indignación de la comunidad y que el mensaje de los asesinatos policiales es que "la vida de las personas de color no importa y que la práctica es disparar primero y hacer preguntas después".

Dijo que el Departamento del Alguacil está fuera de control y pidió al fiscal general del estado, Xavier Becerra, que investigue "el patrón de abusos".

Alex Villanueva anunció la suspensión o despido de más de dos docenas de oficiales relacionados con supuestos actos de pandillas dentro de departamento.

El departamento ha comenzado su propia investigación de las acusaciones de que un grupo renegado de agentes que se hacen llamar Los Verdugos han tomado el control de la estación de Compton a través de amenazas, intimidación y hostigamiento.

Ron Hernández, presidente de la Asociación de Alguaciles Adjuntos de Los Ángeles, dijo que su organización está abierta a una reforma general (disputó cualquier reclamo de grupos renegados de diputados), pero el tiroteo del sábado nunca podría justificarse como parte de una posible retórica anti-policial.

"Cuando estás sentado allí haciendo trámites y brindando seguridad a la comunidad, y alguien del público sale y te tiende una emboscada e intenta matarte, no hay una explicación válida para eso", dijo durante una conferencia de prensa el lunes fuera del hospital. “No me importa lo enojado que esté el público, no me importa lo enojado que esté incluso la gente que podría protestar. Eso no va a resolver nada ".

En su entrevista con AP, Villanueva también rechazó las acusaciones de que el sistema de justicia penal está predispuesto contra las personas de color y dijo que su departamento está comprometido con investigaciones exhaustivas, incluso de sus propios empleados.

"Para alguien que dice que es parcial, el único sesgo que tenemos es hacia los hechos", dijo. “Necesitamos detener las narrativas falsas. Tenemos que dejar que el sistema siga su curso y la justicia debe basarse en hechos, en pruebas. Tiene que estar bien."

Villanueva dijo que las investigaciones del departamento sobre tiroteos policiales como el de Kizzee llevan tiempo.

"No vamos a acelerar o desacelerar a instancias de nadie", dijo. “Se basará en hechos, no en emociones. Algunas personas ya han determinado los resultados, por lo que están intentando lanzar piedras al proceso".

Líderes de Los Ángeles piden destinar fondos del LAPD a otros programas de carácter social.

Mientras tanto, Villanueva defendió el arresto de Josie Huang, una reportera de la estación de radio pública KPCC que fue detenida durante la manifestación del sábado frente al hospital. El departamento dijo que Huang no se identificó como periodista e interfirió con el arresto de un manifestante.

Después de ser liberada, Huang tuiteó que estaba "filmando un arresto cuando de repente los agentes gritaron ‘retroceda’. En cuestión de segundos, me estaban empujando. No había ningún lugar donde retroceder”.

En un video del incidente, se puede escuchar a Huang gritar: "Soy un reportera. ... Estoy con KPCC” mientras cae al suelo. Dijo que llevaba un pase de prensa.

Villanueva dijo que Huang estaba demasiado cerca de los agentes durante el arresto del hombre. Afirmó que "ahí es donde ella cruzó la línea del periodismo al activismo". Dijo que no sabía si los oficiales la escucharon gritar "Soy reportera".

“Hay que tener cierto nivel de responsabilidad como periodista”, dijo Villanueva. "Haga su trabajo, pero hágalo a una distancia segura en la que no interfiera con que los agentes hagan su trabajo".

“Todo lo que puedo decir es que, en el calor del momento en que estos manifestantes están llamando o coreando por la muerte de los agentes en la sala de emergencias, ella eligió el peor momento posible para tratar de acercarse a los agentes haciendo un arresto. Eso depende de ella”, agregó Villanueva.