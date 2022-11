Alex Villanueva cede victoria a Robert Luna en contienda de alguacil del condado de Los Ángeles

El exjefe de policía de Long Beach, Robert Luna, será el próximo sheriff del condado de Los Ángeles.

En una conferencia de prensa el martes, Alex Villanueva admitió la derrota en su candidatura a la reelección, pero al hacerlo, volvió a arremeter contra sus críticos por promover lo que llamó "narrativas falsas" sobre su liderazgo en el Departamento.

"Quiero desearle lo mejor al sheriff entrante", dijo Villanueva.

Villanueva dijo que fue víctima de una "maquinaria política armada'' operado por el condado, al que describió como "una organización criminal corrupta". Durante la conferencia también anoto sus logros principales durante su mandato, incluido el abordaje de la falta de vivienda, la revisión de la cámara corporal programa, reinstaurando la emisión de permisos de armas ocultas y gestionando el sistema penitenciario durante la pandemia de COVID-19.

Luna tuvo éxito en su intento de derrocar al actual alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en las elecciones generales del 7 de noviembre. Su victoria marca la segunda vez en cuatro años que un alguacil titular en el condado de Los Ángeles pierde la reelección.

Luna envió un comunicado minutos después del anuncio de Villanueva:

"¡Gracias condado de Los Ángeles! Me siento profundamente honrado y honrado de que me haya elegido como su próximo Sheriff. Con su voto, me ha confiado un mandato claro para traer un nuevo liderazgo y responsabilidad al Departamento del Sheriff. Y eso es exactamente lo que haré. Quiero ofrecer mis mejores deseos al Sheriff Villanueva y su familia. Y espero trabajar con el talentoso y valiente personal jurado y profesional del Departamento del Sheriff que se dedica a mantener seguras a nuestras comunidades".

La victoria de Villanueva hace cuatro años se produjo a expensas del entonces alguacil Jim McDonnell. Tuvo un fuerte apoyo de grupos comunitarios, reformistas y demócratas en ese momento, pero ese respaldo se deterioró durante su mandato. A menudo chocaba con la Junta de Supervisores dominada por los demócratas por cuestiones de financiación y políticas.

Villanueva también desafió repetidamente las citaciones para comparecer ante la Comisión de Supervisión Civil y se negó a hacer cumplir el mandato de vacunación COVID-19 del condado entre sus diputados y empleados del departamento.

La campaña de Villanueva insiste en que ha trabajado para restaurar la confianza del público en el departamento del alguacil, señalando el lanzamiento de cámaras corporales y aumentando los requisitos mínimos para los nuevos agentes.

Luna argumentó que el departamento estaba siendo mal administrado y prometió trabajar para restaurar la confianza. También promocionó su posición como un extraño sin conexiones con el departamento del alguacil.

Luna dijo que trabajará para modernizar el departamento del alguacil y su sistema penitenciario y mejorar el bienestar mental de los agentes y empleados.