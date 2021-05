Alertan sobre peligros de ahogamiento durante fin de semana feriado

Con la proximidad del verano, la relajación de las restricciones de mascarillas al aire libre y con muchas personas ya vacunadas se espera que este fin de semana feriado, las playas y albercas estén repletas.

En donde esté este fin de semana largo, ya sea las albercas o cualquier cuerpo de agua, lo más importante es no bajar la guardia en momentos de esparcimiento, y divertirse de manera responsable.



Para este verano las predicciones apuntan a que 70% de estadounidenses planea divertirse en playas y albercas, en contraste al 52% que pudo hacerlo durante la pandemia. Esta es una excelente oportunidad para enseñarle a los pequeños o personas inexpertas a nadar.



"Entrénelos a nadar. Las albercas y piscinas van a estar muy ocupadas este fin de semana", dijo Marco Rodríguez, salvavidas del condado de Los Ángeles.

Es importante situarse cerca de una torre de los salvavidas cuando vaya a la playa, y este fin de semana habrá 163 torres abiertas en las playas del condado de Los Ángeles.

"La supervisión de los pequeños y nadadores inexpertos es vital. El ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en niños”, dijo Ricardo Alterno, portavoz de la Cruz Roja Americana.

Para un sano esparcimiento no olvide su mascarilla en casa, puede necesitarla en lugares muy concurridos.

"Donde haya un gran número de gente y no puede mantener 6 pies de distancia use mascarilla”, dijo Alterno.



Y recuerde que en las playas del condado de Los Ángeles hay ciertas cosas que están prohibidas.



"Les recuerdo que en las playas no están permitidos los perros, el alcohol, ni fumar”, dijo Rodríguez. Tampoco olvide colocar la basura en su lugar.



“Tenemos suficientes ojos para mantener a la gente a salvo”, afirmó Rodríguez.

También, considere ahora que habrá mucha libertad para actividades acuáticas, y lecciones de natación para niños, que de acuerdo a los expertos reduce el riesgo de ahogamiento en 88%.