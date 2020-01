Alertan sobre estafadores que utilizan el nombre de FedEx

La compañía de entrega de paquetes FedEx alerta a los consumidores sobre una nueva forma de estafa en donde los sospechosos involucran el nombre de la empresa.

Los estafadores, de acuerdo con la compañía, envían un mensaje de texto desde una supuesta cuenta de FedEx. Una vez que la persona abre el mensaje, los ladrones se apoderan de su información personal e incluso de su dinero.

En el mensaje, los estafadores le anuncian a la persona que su paquete ya está listo para ser entregado y que solo tiene que escoger su preferencia para la entrega. Para ello, debe hacer clic en un enlace que viene con el texto.

El enlace, al parecer, los lleva a un sitio que parecer ser Amazon. Allí, tras hacer unas preguntas sobre el servicio recibido, piden el número de tarjeta de crédito para reclamar un producto que se suponía era gratuito o por el cual ya se había pagado.

FedEx advierte a sus usuarios que se trata de un fraude ya que nunca envía mensajes a sus clientes solicitándoles dinero o información personal. La compañía aconseja a las personas que hayan utilizado los servicios de FedEx y reciban este tipo de mensaje, reportarlos a abuse@fedex.com.

Las personas que hayan sido víctimas de este tipo de fraude, proporcionando su número de tarjeta de crédito, debe reportarlo inmediatamente a su banco para que bloqueen cualquier transacción fraudulenta cuanto antes.

Aunque en este caso los estafadores escogieron a FedEx, pueden utilizar el nombre de cualquier otra empresa o incluso instituciones bancarias para engañar a sus víctimas y hacerles abrir mensajes que podría hacerlos caer en una trampa.

Si no espera ese tipo de mensaje, no lo abra. Si no está seguro, contacte directamente a la compañía.

Si tiene alguna denuncia o inquietud, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199 o haciendo clic aquí.